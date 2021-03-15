【票房綜合指數】戲院重開近一個月　《一秒拳王》4日收超過300萬

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-03-15 16:41

香港戲院重開接近一個月，片商陸續安排新戲上映，當中包括周國賢及趙善恆主演的《一秒拳王》、迪士尼動畫工作室製作的《魔龍王國》（Raya and the Last Dragon）及嘉兒莫蕊茲（Chloë Grace Moretz）主演的《Tom & Jerry大電影》（Tom and Jerry）等。口碑載道的《一秒拳王》上映短短4天，已經收超過300萬，認真厲害。至於其他仍在上映的還包括《靈魂奇遇記》、《拆彈專家2》及《狂舞派3》等。

注意！！！文章以港幣結算！！！

《靈魂奇遇記》繼續成為單日票房冠軍，目前累計票房超過2,000萬。（《靈魂奇遇記》劇照）

截止3月14日，迪士尼繼續稱霸票房榜，其中《靈魂奇遇記》單日收約123萬票房，繼續成為單日票房冠軍，第二位是新上榜的《魔龍王國》，電影單日收約86.3萬。值得一提的是從去年優先場一直獲好評的《一秒拳王》，終於在上周四上映，單日收約85.7萬，成為單日票房第三位。

至於總票房成績方面，《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》目前以3,175萬排第一位，而第二位是《靈魂奇遇記》，《拆彈專家2》則排第三名。

《一秒拳王》氣勢凌厲，4日收超過300萬。（《一秒拳王》劇照）

其實《一秒拳王》自推出首條宣傳片以來，人氣一直高企，這或者跟電影由趙善恆執導有關，皆因他首部電影導演處女作《救殭清道夫》在2017年上映時，獲得不俗的評價。一首電影主題曲輕鬆入腦，更成為網絡熱話，在好評口耳相傳下，相信導演有望挑戰《救殭清道夫》的票房紀錄。

除了上述電影外，其他正在上映的還包括《Tom & Jerry大電影》、《魔物獵人》、《狂舞派3》、《好好拍電影》、《疑．媽》、《神奇女俠1984》、《90分鐘驚濤械劫》、《赤狐書生》及《唐人街探案3》等。

另一港產片代表《狂舞派3》，目前累計票房逼近800萬。（《狂舞派3》劇照）

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