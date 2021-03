【票房綜合指數】戲院重開近一個月　《一秒拳王》4日收超過300萬

香港戲院重開接近一個月,片商陸續安排新戲上映,當中包括周國賢及趙善恆主演的《一秒拳王》、迪士尼動畫工作室製作的《魔龍王國》(Raya and the Last Dragon)及嘉兒莫蕊茲(Chloë Grace Moretz)主演的《Tom & Jerry大電影》(Tom and Jerry)等。口碑載道的《一秒拳王》上映短短4天,已經收超過300萬,認真厲害。至於其他仍在上映的還包括《靈魂奇遇記》、《拆彈專家2》及《狂舞派3》等。