墮落天使影評｜5個墮入凡間的天使　一樣空虛寂寞凍

撰文： 方格子 最後更新日期： 2021-04-05 10:30

《墮落天使》由王家衛擔任編劇及導演，劇情描述5個天使墜落凡間，在都市夜空下，錯綜複雜的情感牽絆帶給天使們的是快樂，還是更大的孤獨？

每天，你都會和許多人擦肩而過，他們可能會成為你的朋友或是知己，所以我從來沒有放棄和任何人擦肩而過的機會。 《墮落天使》

同樣以天使為題材，文溫德斯用《柏林蒼穹下》、《咫尺天涯》兩部作品訴說天使墜落凡間的理由。天使作為歷史的書寫者，祂們默默在一旁觀察、傾聽人類的心聲，卻始終無法回應。而當天使厭倦了旁觀，來到有血有肉的慾望人間，試著去感受存在的重量，天使達米爾找到同樣寂寞的靈魂，收穫一段愛情；天使卡西爾則受到誘惑，成為行屍走肉的墮落天使。

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新生在人間的墮落天使，對萬物的無奇不有感到好奇，對事物逐漸有了情感、有了慾望，渴望起愛。當天使3號幫父親收拾遺物時，第一次感覺到自己長大了，他不想做大人，他希望父親一直在身邊。彼得漢德克的《童年歌謠》寫道：「當孩童仍是孩童，睡在陌生的床上，也許偶爾會醒來一次；現在，只會徹夜難眠。那時，許多人看上去都很美；現在，美麗的只是少數，全憑運氣。曾經能清晰地看見天堂的樣子；現在，至多只能猜測。曾經無法想像虛無為何物；現在，空虛讓他害怕。」

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因為懂得愛，因此孤獨更讓人難以忍受。天使2號對天使1號產生感情，在床上自慰抒發求而不得的感傷，儘管吃下再多的食物，依舊感覺冷；天使5號總在雨天淋雨，因為在她最需要雨衣的時候，舊愛天使1號又回到她的身邊，在被失而復得的喜悅包圍之後更顯得得而復失的失落感有多強烈。

愛使天使獲得新生，天使4號有了新歡後放下執著，也遺忘了天使的記憶；寂寞卻也使天使墮落，因此在天使1號死後，天使2號、3號、5號在人間飽受貪嗔癡的折磨。寂寞的重量究竟是多少？大概正好能讓人類感受到存在，讓天使墜入凡間。

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：矮行星，原文：【影評】《墮落天使》寂寞的重量恰好能讓天使墮落】