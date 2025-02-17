今際之國3｜Netflix宣佈今年這個月上架　山崎賢人土屋太鳳齊回歸

【今際之國的有栖3／今際之國的有栖第三季】改編自日本漫畫家麻生羽呂的同名漫畫，並由Netflix開發的日本電視劇《今際之國的有栖》（今際の國のアリス、又譯《今際之國的闖關者》），於2023年9月就宣佈第三季的消息。官方於近日正式宣佈，第三季將於2025年9月開播並發佈視覺圖，擔任本作主演的山崎賢人、以及土屋太鳳依舊繼續演出。



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《今際之國的有栖》故事講述主角們誤闖充滿各種致命「遊戲」的「今際之國」，必須過關斬將才能生存下來。第一季於2020年12月、第二季於2022年12月上架，憑藉驚險刺激的劇情和精緻的視覺效果，第二季在全球90個國家及地區進入熱播榜前10名，並在9個上架地區榮登收視冠軍，成為Netflix史上最受歡迎的日劇之一。

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官方預告主角一行人即將迎來最終的遊戲，視覺圖碩大的「Joker」牌更是對應了第二季的結尾，是否會在第三季替這系列收尾呢？

第三季將視覺圖（Netflix）

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相信第二季播出已經至今約兩年多了，不少粉絲都苦苦等待這系列的續篇，既然是最終章，就看看是否能給大家帶來滿意的收尾吧，目前預計2025年9月上架，詳細時間資訊待日後官方陸續揭曉。

土屋太鳳確定回歸《今際之國的闖關者》第三季繼續演出。（《今際之國的有栖》劇照）

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