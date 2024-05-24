日劇推薦｜木村拓哉《摘星廚神》冬季回歸　揭疫情時代餐廳困境

木村拓哉主演的《摘星廚神》即將回歸。自2019年首播之後，該劇確定將以特別劇的形式在2024年冬季播出。而故事則是以新冠疫情之後Grand Maison Tokyo餐廳面對的困境為背景。



2019年首次播出的時候，《摘星廚神》故事講述的是由木村拓哉飾演的尾花夏樹，是一名對自己的烹飪技術、味覺和才華都有著絕對自信的法國料理廚師。為烹飪賭上人生的尾花，在巴黎開了屬於自己的餐廳並獲得了良性的評價，然而日漸膨脹的自信也讓他引發了重大事件，他不僅因此失去了地位，還有他的餐廳和夥伴。正當他置身於人生谷底的時候，卻遇見了由鈴木京香飾演的廚師早見倫子，再次作為廚師的身份振作起來。即使他依舊與身邊的一切不斷碰撞，卻還是為了在日本創建一家三星級餐廳而奮鬥努力。

【圖輯】點圖放大看更多《摘星廚神》劇照👇👇👇

+ 14

在該劇迎來大結局之後，大批觀眾都表示意猶未盡，紛紛留言表示希望能有續篇的推出。

在大家的熱切期盼下，劇組的主要演員卡司和工作人員都決定再次集結。原本應該能更早讓大家看到的續篇，卻因為在電視劇結束後進入到疫情時期，只好延遲到現在，終於確定續作將在今年冬季回歸。該作的劇本依然是由黒岩勉之筆，而導演則還是由於塚原亞由子擔任。演員方面除了必不可少的主角尾花夏樹，依舊由木村拓哉飾演外，其他如飾演早見倫子的鈴木京香、飾演副主廚平古祥平的玉森裕太、飾演相澤瓶人的及川光博，以及飾演京野陸太郎的澤村一樹都已經確定回歸。

木村拓哉主演感想

能夠再次打造《摘星廚神》的世界觀，對我來說真的是一項讓人熱血沸騰的消息。當時的原班人馬一個也不少地回歸，這讓我感到非常驕傲，也十分的開心和感激。作為其中一員的尾花，我只能全力以赴去做好我的部份。

【圖輯】點圖放大看更多木村拓哉靚相👇👇👇

+ 15

身在拍攝現場的時候，我首先想到的是，只要倫子、陸太郎、瓶人、芹田、萌繪、祥平他們都在，僅僅是站在那裡，周遭的氛圍就自然讓我變成了尾花夏樹。在演出的過程中，我漸漸地就變成了尾花夏樹。最後塑造出尾花的，其實是這些對手戲的演員們。

塚原導演對我說的「歡迎回來」對我而言意義重大。而至於劇本，因為新冠疫情讓餐飲業面臨著非常困難的情況，讓他們不得不被迫做出了各種選擇。所以我們決定不要避開這個問題。四年前，早見倫子的店應該已經開始邁向世界，但是「Grand Maison Tokyo」在新冠疫情的影響下，究竟是如何堅持下來，並度過了什麼樣的時光？這對於餐飲業的人來說也是一個奇妙的過程。我們希望《摘星廚神》能為大家帶來正面的感受。

伊與田英德製作人感想

自從連續劇結束後，我就一直很期待能再看到尾花夏樹的後續故事。現在終於能再見到大家，我真的超興奮的！像是早見倫子、京野、相澤、祥平等《摘星廚神》的成員他們後來怎麼樣，我都好想知道。我特別想知道尾花這次會做些什麼！而且這次的料理還有三星餐廳的岸田老師親自監修，真的超期待的！我們也很感謝服部營養專門學校的協助。這次的劇本由黒岩老師負責，也同樣讓我感到超級期待。拍攝現場由導演塚原帶領，包含木村大哥在內的全體演員和工作人員都全力以赴，每一個鏡頭都認真製作。希望大家可以好好期待這部劇喔！

《摘星廚神》續篇故事大綱

「Grand Maison Tokyo」從開幕僅僅一年就獲得了米芝蓮的三星評價，早見倫子更成為了亞洲女性首度獲得三星評價的餐廳主廚。但是，正當她們的成就一飛沖天時，新型冠狀病毒在世界各地大規模蔓延，飲食業界遭受了巨大的打擊。即使是「Grand Maison Tokyo」也不例外，為了生存下去，他們選擇與大型飲食顧問公司進行資本合作，並找到了通過網路銷售冷凍食品和食譜網站的出路。然而，倫子似乎只關心維持餐廳的營運，卻忘記了對料理的初心。由於空有外表的料理，「Grand Maison Tokyo」的米芝蓮星級逐漸被削減，最後甚至失去了所有的星級。另一方面，原本應該去巴黎的尾花夏樹失去了蹤影，他之間的消息也斷了。

為了維持「Grand Maison Tokyo」而決定與大型飲食諮詢公司進行合作的倫子，深感自己對這樣的結果難辭其咎。在無法避免的情況下，她接下了跟「主廚」身份差很遠的工作。在這期間，倫子和栞奈去訪問了一家傳說中剛開業不久就被提名為今年全球最佳餐廳的法國料理店「メイユー兒京都」。這家店每天只接待一組客人，而僅僅嘗試了一道菜餚，倫子便確信尾花一定就在這家店裡…

尾花突然消失又突然歸國，他回來的目的到底是什麼呢？失去所有星星的「Grand Maison Tokyo」還能再度站起來嗎？

《摘星廚神》特別篇確定將在2024年冬季播出。