雷霆特攻隊*｜黑寡婦低胸長裙有型又性感 首映紅地氈成女星戰場
撰文：聯合新聞網
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Marvel Studios近日在倫敦萊斯特廣場舉行了《雷霆特攻隊*》（Thunderbolts*）歐洲首映會，並釋出了現場的紅地氈照片。主要演員群「黑寡婦」科倫絲佩芝（Florence Pugh）、路易斯普曼（Lewis Pullman）、懷特羅素（Wyatt Russell）、溫德爾皮爾斯（Wendell Pierce）、潔拉汀維斯瓦納坦（Geraldine Viswanathan）、大衛哈伯（David Harbour）、漢娜約翰卡門（Hannah John-Kamen）與茱莉亞路易絲卓佛（Julia Louis-Dreyfus）悉數出席。即將接棒的神奇先生（Mr. Fantastic）貝哲羅柏斯卡（Pedro Pascal）與尚氣劉思慕（Simu Liu）等特別嘉賓也到場共襄盛舉。
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《雷霆特攻隊*》被喻為Marvel最致命的超級團隊，這支奇葩隊伍裡有改過自新的惡棍、危險的反英雄及傭兵，其中甚至曾經是Marvel英雄的死對頭，但是他們組成了特攻隊，卻也完成了「復仇者聯盟」做不了的工作。當這群烏合之眾發現自己陷入了中央情報局局長設下的死亡陷阱後，他們必須踏上一段驚險的旅程，並迫使他們面對自己最黑暗的角落以完成自我救贖。
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