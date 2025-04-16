復仇者聯盟5｜蜘蛛俠鷹眼缺席　一個舊英雄未宣佈參演片場被捕獲

Marvel Studios在3月末帶來重磅消息，那就是在官方的社群平台上直播《復仇者聯盟5》（Avengers: Doomsday）的全明星卡司，多達27人。且這還不是全部卡司，像是粉絲熟悉的：蜘蛛俠、鷹眼、變形俠醫與奇異博士都不在其中，而隨著本片正式開拍，也有粉絲看到不在首波卡司名單的「女武神」泰莎湯普遜（Tessa Thompson）出現在片場附近。



【圖輯】點圖放大重溫「女武神」泰莎湯普遜於系列演出的片段👇👇👇

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而在《復仇者聯盟5》開拍之後，新任「美國隊長」安東尼麥基（Anthony Mackie）就分享他這週會去拍，且大家都感到很興奮，有了出色的劇本加上羅素兄弟（Russo brothers）回歸執導，相信一定會有亮眼的成績：「兄弟，你懂的，我們正在努力製作這個新項目，每個人都感到很興奮，像是樂團成員重新聚在一起的感覺。而我也相信它會讓觀眾找回以前那種熟悉的Marvel感覺。」

【圖輯】點圖放大看「《復仇者聯盟5》27位演員陣容」👇👇👇

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《復仇者聯盟5》目前確定登場的27位卡司包含：

「雷神」基斯漢斯禾（Chris Hemsworth）

「隱形女」雲妮莎卻比（Vanessa Kirby）

「美國隊長」安東尼麥基（Anthony Mackie）

「寒冬戰士」施巴斯坦史坦（Sebastian Stan）

「舒莉／黑豹」莉蒂西亞韋特（Letitia Wright）

「蟻俠」保羅活特（Paul Rudd）

「約翰沃克／美國特工」懷特羅素（Wyatt Russell）

「水神納摩」泰諾克烏爾塔（Tenoch Huerta）

「石頭人」艾邦摩斯-巴克拉（Ebon Moss-Bachrach）

「尚氣」劉思慕（Simu Liu）

「葉蓮娜貝洛娃／黑寡婦」科倫絲佩芝（Florence Pugh）

「藍獸」傑斯格拉瑪（Kelsey Grammer）

「哨兵」路易斯普曼（Lewis Pullman）

「獵鷹」丹尼拉米雷斯（Danny Ramirez）

「霹靂火」約瑟夫奎因（Joseph Quinn）

「紅色守衛者」大衛夏巴（David Harbour）

「恩巴庫」溫斯頓杜克（Winston Duke）

「幽靈」漢娜約翰-卡門（Hannah John-Kamen）

「洛基」湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）

「X教授」柏德烈史釗活（Patrick Stewart）

「磁力王」伊恩麥基倫（Ian McKellen）

「黑丑」阿倫甘明（Alan Cumming）

「妖后」莉碧嘉羅美（Rebecca Romijn）

「鐳射眼」占士麥斯登（James Marsden）

「牌王」卓寧泰坦（Channing Tatum）

「神奇先生」佩德羅柏斯高（Pedro Pascal）

「末日博士」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）



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