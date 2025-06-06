影藝宣布接手荷里活及MegaBox　成東九龍最大旗艦戲院暑假開業

戲院結業潮自上年開始，一直未停下來，本周更先歡送海運，再得知嘉禾ＭegaBox結業，業界再一次受到重挫。不過今日（6/6）終於迎來好消息，影藝戲院宣布，繼銅鑼灣JP及青衣城後，今年度再度拓展戲院版圖，全力進軍東九龍，會接手荷里活廣場及MegaBox兩間戲院，改建成東九龍最大型戲院。

嘉禾MegaBox本周宣布結業後，已獲影藝接手經營。（官方提供）

戲院設計簡潔俐落，同時保留影藝戲院獨有風格，以其品牌主題顏色薄荷綠為設計主調，戲院購票大堂空間感充足。（官方提供）

將會較先開幕的是「Cine Art Hollywood」，樓高兩層，佔地38,000 平方呎、6大影廳提供約 1,600 個座位，為東九龍區內最大型戲院。（官方提供）

影藝接手東九龍兩間戲院後，旗下戲院正式遍佈港九新界，更是影藝戲院自2018年與九龍灣影迷暫別後，強勢回歸九龍區的重量級喜訊！全新影藝戲院選址匯聚兩大鐵路沿線上蓋，分別是鑽石山荷里活廣場之「Cine Art Hollywood」及位處九龍灣商貿區心臟地帶之「Cine Art MegaBox」，即將於今個暑假升級開業。

「Cine Art MegaBox」為影藝戲院相隔7年再度重臨同區，別具意義。（官方提供）

將會較先開幕的是「Cine Art Hollywood」，樓高兩層，佔地38,000 平方呎、6大影廳提供約 1,600 個座位，為東九龍區內最大型戲院。戲院設計簡潔俐落，同時保留影藝戲院獨有風格，以其品牌主題顏色薄荷綠為設計主調，戲院購票大堂空間感充足。

「Cine Art MegaBox」將是區內唯一提供IMAX®️ with Laser巨幕。（官方提供）

至於緊接登場之「Cine Art MegaBox」，為影藝戲院相隔7年再度重臨同區，別具意義。而戲院更成為九龍灣區 內最多影廳的一員，合共提供7個影廳，包括採用東九龍區內首次配備同為區內唯一之IMAX®️ with Laser巨幕。IMAX®️ with Laser獨有技術帶來更清晰、更光亮以及更大對比的辨識度，而色域配置大大提升。至於有關全新戲院票價資訊及更多優惠詳情，敬請密切留意稍後公佈。