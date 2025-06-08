《屍戰朝鮮3》全智賢回歸「老公陷虛幣風波」慘賠破百億韓元

昨（7）天傳出韓國演員全智賢跟朱智勛都出現在《屍戰朝鮮》第3季的名單上，讓劇迷們都相當期待。未料全智賢近期如此辛勤工作，老公崔俊赫（音譯）在商場上卻炒作虛擬貨幣投資失利。根據韓國財經媒體報導，崔俊赫的公司「Alpha資產運用」砸大錢投資虛擬貨幣，卻因種種風波面臨下市危機，目前至少慘賠韓幣145億元！



全智賢 （Instagram@junjihyun_81）

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韓國媒體《每日經濟》報導指出，全智賢的先生崔俊赫目前擔任「Alpha資產運用」的董事，該公司兩度大量購入遊戲公司「娛美德娛樂有限公司」（WEMADE）的股票，該公司最知名的遊戲就是在台灣也有許多玩家的《傳奇Online》。娛美德娛樂推出一種「區塊鏈遊戲生態系」，WEMIX幣則是這個生態系的核心虛擬代幣，並推出「邊玩邊賺」的商業模式。

未料2月28日WEMIX遭駭客入侵，當時慘虧韓幣90億元，然而公司並未立刻出面說明，4天後、3月3日才公開應對措施，此舉大幅損害投資人信心，法院更認為公司在揭露資訊上不誠實，也沒有充分說明，因此6月2日遭韓國主要虛擬資產交易所（DAXA）評為「交易注意項目」，也將全面下市。

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娛美德娛樂最重要的核心產品WEMIX下市在即，自然也重挫股價，年初至今跌幅超過20%。前述全智賢的老公崔俊赫擔任董事的公司Alpha資產運用，分別在2023年10月以每股韓幣34894元、2024年1月以每股韓幣63887元的價格大量購入娛美德娛樂的股票，總計約為韓幣350億元。

然而截至6月5日，娛美德娛樂收盤價為韓幣27550元，遠低於當初購入價格。若簡單計算，第一次購股約損失韓幣31億元、第二次購股則損失韓幣114億元，總損失粗估為韓幣145億元。先生的公司面臨慘虧，恐怕這陣子都得靠全智賢養家了。

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