比天堂還美麗｜Netflix收視奪冠！孫錫久金惠子婆孫戀CP逼哭觀眾

Netflix韓劇《比天堂還美麗》由國民影后金惠子、韓劇男神孫錫久組成相差41歲的「婆孫戀CP」，劇情講述以80多歲高齡來到天堂的「海淑」，與回到30多歲年輕時期模樣的丈夫「樂俊」重逢的笑淚故事。《比天堂還美麗》同時刻畫出毛小孩上天堂與主人再度相會的感動情節，瞬間逼哭不少觀眾，近日收視率更是創下自身新高來到6.4%，同時強勢攻佔香港及台灣Netflix劇集收視冠軍，話題相當火熱！



孫錫久金惠子組成相差41歲的「婆孫戀CP」演出《比天堂還美麗》。（《比天堂還美麗》劇照）

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《比天堂還美麗》收視表現超亮眼

《比天堂還美麗》近期刷新最高收視紀錄，根據收視率調查機構尼爾森韓國數據顯示，4/27播出的《比天堂更美麗》第4集創下6.4%的收視率，比之前第2集6.1%高出3個百分點，更風光登上香港及台灣Netflix劇集收視冠軍，後續潛力表現備受外界看好。

《比天堂還美麗》韓志旼真實身份成謎

《比天堂還美麗》近期劇情進展至，心生懷疑的女主角「海淑」（金惠子飾）前往天堂支援中心查看養女「英愛」（李姃垠飾）生死，工作人員表示「英愛」可能在地獄，雖然她的姓名和年齡正確，但地址不符。「海淑」聽聞後想起「樂俊」（孫錫久飾）曾把「小絮」（韓志旼飾）從地鐵帶回來，於是確信「小絮」可能就是「英愛」而貓咪「索尼亞」竟然也認識「小絮」，喪失記憶的她究竟是誰呢？

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《比天堂還美麗》孫錫久搶救愛妻金惠子下地獄

《比天堂還美麗》之後上演絕地反轉，真正的「英愛」在劇集最後出現了，但她所身處的背景在不是人間，也不是天堂的黑暗空間，疑似位在地獄。另一方面，「海淑」因多次違反天堂規定被送往地獄，愛妻心切的「樂俊」決定跟隨「海淑」下地獄，讓劇迷對未來發展充滿好奇。

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