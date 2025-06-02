魷魚遊戲第三季｜Netflix公開全新預告　一角色上季中彈奇蹟生還?

Netflix昨（1）日在2025 Netflix全球最大活動Tudum上首公開《魷魚遊戲第3季》（魷魚遊戲3）預告，並再次釋出全新劇照，讓全球粉絲一賭第3季的精彩遊戲，揭開這部現象級影集最殘酷的一章，隨著隨著故事邁向終點，究竟誰會成為那位擁有456億韓元的終極勝利者？



正式預告以陰森的童謠「咚咚，請問是誰啊？我是小乖乖」開場，接著屬於魷魚遊戲的專屬聲音「遊戲即將開始」出現，巨型英熙娃娃再次登場，這位於第1、2季「一二三木頭人」的致命巨人如今再現身，多名參賽者在進入遊戲的大門後，發現自己躲藏在英熙的高大雙腿後，驚恐萬分的表情完全顯露於表情上，完美展現《魷魚遊戲》從第1季到現在的一貫風格：將童年天真轉化為求生恐懼。

巨型英熙娃娃再次登場。（《魷魚遊戲第3季》劇照）

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畫面一轉，由李政宰飾演的主角成奇勳痛苦大喊：「為什麼不殺我？為什麼只留我活口？」不僅表達在叛變中失去好友正培的沉重罪惡感，又將與「負責人」（李炳憲 飾）進行最終對決——這位曾以參賽者編號001「吳寧一」的身份潛入遊戲，如今卸下面具、重回遊戲操控者的角色，冷冷地問道：「456號，你對人還有信心嗎？」全新的遊戲危險再升級。

釋出的劇照中展現強烈與複雜的情感張力，奇勳身穿西裝、神情堅毅，是否已進入最後幾輪也成為一個謎？倖存者包含名器（任時完 飾）、姜大虎（姜河那 飾）、趙賢珠（朴成焄 飾）等人，也同時在高風險的遊戲當中，帶著面臨崩潰邊緣的情緒。最令人好奇的是朴璟碩（李陣郁 飾），他在叛亂鎮壓中中彈，如今出現在劇照中，一手按住腹部傷口，面對一名粉紅守衛，令人緊張地猜想他是否奇蹟生還，並準備展開復仇，警員黃俊昊（魏嘏雋 飾）則在調查可能揭開整個陰謀的最終線索。

《魷魚遊戲第3季》將於6月27日Netflix全球獨家上架。（《魷魚遊戲第3季》截圖）

《魷魚遊戲》第3季導演黃東赫創作的破紀錄驚悚影集完結篇，同時也是系列最終季，將於6月27日Netflix全球獨家上架。

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