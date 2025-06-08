77歲金像獎最佳女配角殺入Netflix拍神劇第二季　與宋康昊演夫妻

韓國國寶級演員尹汝貞與影帝宋康昊將在Netflix話題影集《齮齕人生》（Beef）第二季中飾演夫妻，網友看到消息直呼「完全沒想過的設定」、「真神奇」、「還以為是幻想劇本，竟然是真的」表達對「太期待！」



綜合韓媒《STARNEWS》、《New1》報導，尹汝貞將在片中飾演位於金字塔頂端，擁有小20歲老公的億萬富豪，而這位「年下男」飾演者就是影帝宋康昊。尹汝貞與宋康昊實際年齡相差20歲，劇中設定也如實反映現實年齡差。

尹汝貞在2020年出演電影《農情家園》（MINARI），更憑此電影獲封2021年奧斯卡金像獎最佳女配角獎。（GettyImages）

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尹汝貞在接受美媒《Collider》專訪時幽默表示：「我的角色嫁給了一位年輕20歲的老公——沒錯，就是大家熟知，在《上流寄生族》中與奉俊昊合作的宋康昊。他在劇中是我的第二任丈夫，也許現實中也會（笑）！」她還補充說：

「實際上我們確實相差20歲，這讓我非常期待我們會如何呈現這段關係。」



尹汝貞與宋康昊曾在2011年（韓國）上映電影《天使殺手》（Hindsight）中短暫合作，如今再次攜手合作，首度詮釋「夫妻」，讓人覺得角色設定相當有趣。

《齮齕人生》為韓裔美國導演李成真創作之影集，第一季由Steven Yeun、黃艾莉主演，於2023年4月正式上架。第一季以「怒路事件」為開端，引起全球話題，更囊括第75屆艾美獎多項大獎肯定，成OTT口碑神劇。如今第二季轉換全新設定，故事背景移至由韓國億萬富豪所經營的高端鄉村俱樂部，聚焦兩對夫妻之間為權力爭鬥所展開的心理戰。

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除了尹汝貞與宋康昊加盟消息讓人驚喜，《齮齕人生》第二季的卡司還包括奧斯卡依撒（Óscar Isaac）、嘉莉慕萊根（Carey Mulligan）、查理斯美頓（Charles Melton）、Cailee Spaeny等知名影星，甚至連韓國混聲團體KARD成員BM也參與演出，陣容相當豪華。而第一季導演李成真仍為第二季主編導，上一季主演Steven Yeun與黃艾莉則共同掛名製作，幕前幕後製作陣容一一公開，讓人相當期待。

據報，《齮齕人生2》於今年4月完成拍攝，上架日期則尚未確定。

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