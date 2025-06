Netflix、Disney+以外新選擇　網民讚Max CP值高　月費及片單曝光

【Max/月費/片單】​Netflix是目前香港及台灣最受歡迎的網路串流平台,每月推出的新劇與節目總能引發話題,也逐漸改變民眾守在電視機前追劇的習慣。除了Netflix之外,Disney+近年也積極拓展市場,以眾多迪士尼、Marvel與彼思(Pixar)內容吸引粉絲。



不過近日有網民推薦新平台「Max」,不僅影片種類豐富,會員費也相對親民、CP值高,就連台灣百萬YouTuber Joeman也大讚操作介面舒適、分類清楚。

Netflix、Disney+看膩了!

日前有網民於Threads發文表示,若已有Netflix或Disney+會員,不妨考慮轉用「Max」平台,他​大讚​高級方案每月僅需98元(港幣、下同),不僅價格實惠,平台內容也十分豐富,​許多卡通也都有完整的中文字幕與中文配音,像是《Ben10》、《怪物實驗室》(Dexter's Laboratory)等經典動畫應有盡有,此外也能觀看《職業特工隊》(Mission: Impossible)、《哈利波特》(Harry Potter)系列等人氣電影。

貼文曝光後,引發網民們的熱烈討論,紛紛表示:

「我也是Max愛用者」

「居然有怪物實驗室!!! 小時候的最愛」

「美劇大推Max」

「Max真的是我用過最好的平台」

「很喜歡Max的內容」

「喜歡看歐美劇、電影、卡通的,推!」

「光是卡通頻道就值回票價了」

「Max真的讚」。



據了解,「Max」是由華納兄弟探索集團推出的串流影音平台,前身為HBO GO,目前已在香港、台灣、新加坡、馬來西亞、菲律賓等地上線。Max平台整合了HBO劇集、經典電影、熱門動畫與紀錄片等內容,涵蓋哈利波特系列、DC宇宙、卡通頻道、Discovery等知名品牌與IP。

不論是​由華納兄弟旗下熱播劇集《老友記》(Friends)、《色慾都市》(Sex and the City),HBO獨家大作《最後生還者》(The Last of Us)、《沙丘:預言》(Dune: Prophecy)、《白蓮會》(The White Lotus),或是陪伴許多人成長的作品《探險活寶》(Adventure Time)、《戇豆先生》(Mr. Bean)、《飛天小女警》(The Powerpuff Girls)等,都能在Max上觀看。

在價格方面,標準方案每月僅需78元,若升級至高級方案,每月98元即可享有4K畫質、最多4台裝置同時觀看,還能下載最多100部影片,滿足隨時隨地觀影的需求。若傾向長期使用,也可選擇年繳方案,標準年費為780元,平均每月僅65元;高級年費則為980元,平均每月大約81元,最高每月可省下約17%的費用。

內行狂推1追劇平台「高CP值片單超豐富」:用過最好的​

​台灣百萬YouTuber Joeman也曾拍片分析「Netflix、Apple TV、Disney+、Max、Prime Video」五大串流平台的優缺點,其中他對Max的評價頗高,指出其片量介於Disney+與Netflix之間,片單豐富度達4顆星(滿分5顆星),加上價格具競爭力,是值得考慮的選擇。

在實際使用方面上,Joeman認為Max的APP介面設計直覺、分類清楚,使用過程相當順暢,不會像其他平台那樣資訊過載讓人眼花撩亂,雖然影片細分類需滑動查找、分類標籤稍嫌不明顯,但整體觀感依然整潔舒適。

Joeman也提醒,五大平台各有特色與獨家強項,若只能訂閱一個,仍推薦以片量最多、主流度高的Netflix為首選;但若經濟許可,有特別想追的影劇,則不妨搭配多平台使用,才能獲得更完整的觀影體驗。

