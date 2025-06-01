Netflix、Disney+以外新選擇　網民讚Max CP值高　月費及片單曝光

【Max／月費／片單】​Netflix是目前香港及台灣最受歡迎的網路串流平台，每月推出的新劇與節目總能引發話題，也逐漸改變民眾守在電視機前追劇的習慣。除了Netflix之外，Disney+近年也積極拓展市場，以眾多迪士尼、Marvel與彼思（Pixar）內容吸引粉絲。



不過近日有網民推薦新平台「Max」，不僅影片種類豐富，會員費也相對親民、CP值高，就連台灣百萬YouTuber Joeman也大讚操作介面舒適、分類清楚。

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Netflix、Disney+看膩了！

日前有網民於Threads發文表示，若已有Netflix或Disney+會員，不妨考慮轉用「Max」平台，他​大讚​高級方案每月僅需98元（港幣、下同），不僅價格實惠，平台內容也十分豐富，​許多卡通也都有完整的中文字幕與中文配音，像是《Ben10》、《怪物實驗室》（Dexter's Laboratory）等經典動畫應有盡有，此外也能觀看《職業特工隊》（Mission: Impossible）、《哈利波特》（Harry Potter）系列等人氣電影。

貼文曝光後，引發網民們的熱烈討論，紛紛表示：

「我也是Max愛用者」

「居然有怪物實驗室！！！ 小時候的最愛」

「美劇大推Max」

「Max真的是我用過最好的平台」

「很喜歡Max的內容」

「喜歡看歐美劇、電影、卡通的，推！」

「光是卡通頻道就值回票價了」

「Max真的讚」。



據了解，「Max」是由華納兄弟探索集團推出的串流影音平台，前身為HBO GO，目前已在香港、台灣、新加坡、馬來西亞、菲律賓等地上線。Max平台整合了HBO劇集、經典電影、熱門動畫與紀錄片等內容，涵蓋哈利波特系列、DC宇宙、卡通頻道、Discovery等知名品牌與IP。

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不論是​由華納兄弟旗下熱播劇集《老友記》（Friends）、《色慾都市》（Sex and the City），HBO獨家大作《最後生還者》（The Last of Us）、《沙丘：預言》（Dune: Prophecy）、《白蓮會》（The White Lotus），或是陪伴許多人成長的作品《探險活寶》（Adventure Time）、《戇豆先生》（Mr. Bean）、《飛天小女警》（The Powerpuff Girls）等，都能在Max上觀看。

在價格方面，標準方案每月僅需78元，若升級至高級方案，每月98元即可享有4K畫質、最多4台裝置同時觀看，還能下載最多100部影片，滿足隨時隨地觀影的需求。若傾向長期使用，也可選擇年繳方案，標準年費為780元，平均每月僅65元；高級年費則為980元，平均每月大約81元，最高每月可省下約17%的費用。

內行狂推1追劇平台「高CP值片單超豐富」：用過最好的​

​台灣百萬YouTuber Joeman也曾拍片分析「Netflix、Apple TV、Disney+、Max、Prime Video」五大串流平台的優缺點，其中他對Max的評價頗高，指出其片量介於Disney+與Netflix之間，片單豐富度達4顆星（滿分5顆星），加上價格具競爭力，是值得考慮的選擇。

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在實際使用方面上，Joeman認為Max的APP介面設計直覺、分類清楚，使用過程相當順暢，不會像其他平台那樣資訊過載讓人眼花撩亂，雖然影片細分類需滑動查找、分類標籤稍嫌不明顯，但整體觀感依然整潔舒適。

Joeman也提醒，五大平台各有特色與獨家強項，若只能訂閱一個，仍推薦以片量最多、主流度高的Netflix為首選；但若經濟許可，有特別想追的影劇，則不妨搭配多平台使用，才能獲得更完整的觀影體驗。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：Netflix、Disney+看膩了！內行狂推1追劇平台「高CP值片單超豐富」：用過最好的】