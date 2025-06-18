62歲娛圈靚佬出道44年首奪金像獎 為動作電影搏命演出實至名歸
撰文：聯合新聞網
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湯告魯斯（Tom Cruise）主演的動作鉅片《職業特工隊》（Mission: Impossible）系列第8集《職業特工隊：最終清算》（Mission: Impossible – The Final Reckoning）在5月22日香港上映。他深耕演藝圈44年，卻一直和奧斯卡金像獎無緣，如今他終於要拿下生涯首座小金人，美國影藝學院公布，2026年將授予湯告魯斯終身成就獎。
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美國影藝學院（Academy of Motion Picture Arts and Sciences）也將頒發終身成就獎給編舞家Debbie Allen和製作設計師Wynn Thomas。受獎者將在11月舉行的年度奧斯卡榮譽獎項「主席獎」（Governors Awards）頒獎典禮，獲頒奧斯卡小金人。
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現年62歲的湯告魯斯，以電影《壯志凌雲》（Top Gun）和《職業特工隊》等動作片享譽全球，曾4次獲得奧斯卡提名，可惜並未成功拿下。主辦單位表示，湯告魯斯在電影製作、觀影體驗及特技等領域的傑出貢獻，激勵我們所有人，他更是有史以來最受讚賞和收入最高的其中一名演員，並敬佩他致力於親自完成所有特技。
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