職業特工隊8影評｜湯告魯斯62歲不言休繼續衝　為動作片創新高峰

真的是最後一次嗎？即使《職業特工隊》（Mission: Impossible）系列作以來的導演風格不同，從一開始白賴仁狄龐馬（Brian De Palma）的疏離、吳宇森的誇飾華麗、J·J·艾布斯（J. J. Abrams）的炫光視效以及畢貝特（Brad Bird）的動畫感，不同導演都透過自己風格為系列作輸入新血，直到導演基斯杜化麥哥利（Christopher McQuarrie）接棒第5集至今，無論是劇情、角色特性便是終於統一，伊頓韓特（Ethan Hunt）的老派、保守同時兼具著莽撞與衝動，對於這世界的種種危機，總是願意傾全力去對抗，《職業特工隊：最終清算》（Mission: Impossible – The Final Reckoning）與前一集《職業特工隊：死亡清算》（Mission: Impossible – Dead Reckoning）一樣，反派是完全沒有形體的「生命體」，是AI人生智慧，甚至在這一集化為了「神」，擁有自己的信徒，伊森韓特所要做的，就是推翻所謂的「神」，證明凡人可以做到無窮盡的事。



並非是《叛諜追擊》（The Bourne Identity）系列濃烈的孤獨感，也沒有《007》系列的風流瀟灑，《最終清算》延續著麥哥利前幾部執導電影一樣沉穩、紮實，並透過大量的特技動作戲作為交叉，當然電影沒有像是《職業特工隊：叛逆之謎》（Mission: Impossible – Fallout）那樣橫空出世到讓人興奮，無論是配樂、剪接以及特技展演都是完美的一時之選，每段動作戲都讓人拍案叫絕，這次著重於伊森韓特在多次拯救世界之後面臨的疲憊，心力交瘁，卻還是要再戰一回的無力感，即使面對身邊許多夥伴都已經逐漸離開，自己仍不能夠輕言喊放棄。

《職業特工隊8》號稱是30年以來的集大成之作。（《職業特工隊：最終清算》劇照）

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因為是號稱30年以來的集大成之作，自然要有多次致敬，尤其是《職業特工隊》以及較少人提及的《職業特工隊3》，一口氣讓當年那位上廁所的工程師再度回歸，並讓首集反派的兒子登場，也將「兔腳」的真正用意揭曉，收回伏線，強調自己從未忘記過往，除了懷舊之外，一般諜報電影最愛用到的「時間」，本片就將倒數計時器出現3次，即使沒有出現倒數計時器，也必然會有演員強調「你只有幾分鐘、幾秒鐘」，要讓主角群直到最後一刻才能化解危機，雖然俗套，但不得不說這樣的花招真是每次都玩得恰到好處。

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因為號稱老派，《最終清算》就像所有的湯格蘭斯（Tom Clancy）系列小說一樣，直到這一集仍讓人恐懼於科技，恐懼於核子彈，只因為再怎麼接近神，能夠毀滅世界的致命武器，掌握在少數人的手中，是否真的適宜？每次看《職業特工隊》系列，我都為伊森韓特能夠不被權力利益所動，只想要完成任務破壞這些武器所感動，是因為這樣的小人物，隱身在陰影的無名英雄，我們才能夠安逸生活。

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雖然電影很好看，《最終清算》精心營造的兩大段戲，深海潛水探查以及高空飛機搶奪毒藥丸，都有片長變得太長而讓人稍微分心的疑慮，但我願意視為湯告魯斯（Tom Cruise）自己體認到已屆62歲，不知還有多少機會可以奮力一搏的狀態下，傾盡全力再度演出，光是這樣的職人精神就讓人肅然起敬。

不然，光從他不斷的奔跑，意圖跑向終點，想超越一切的時間，更因此讓動作特技電影留下一個經典的畫面，這個從二三十歲就不斷奔跑的男人啊，如今也邁入中年，我們不確定他還能跑多久，但在那之前，我願意一直買票入場力挺他的特技動作片，確實是看一部少一部啊，我始終心生敬佩。

【本文獲「白色豆腐蛋糕」授權轉載。】