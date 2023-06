閃電俠影評｜爛番茄95%極高分！DC重啟前最終作　全面揮底Marvel

《閃電俠》(The Flash)這次的質素非常非常的好,雖然片外風波不斷,像是早期都換了不知道幾次的導演與編劇,而且導演安迪馬希提(Andrés Muschietti)基本上這是他的第一部超級英雄電影,先前的《屍人保姆》(Mama)與《小丑回魂》(It)系列也是恐怖片性質(雖然DC多少帶點黑暗性質),如果要改編「閃點事件」(Flashpoint)就怕會有點走偏,尤其是編劇基絲甸娜哈德森(Christina Hodson)之前《猛禽暴隊:解瘋小丑女》(Birds of Prey)給我留下太糟糕的印象,這個陣容屬實有點不妙。



再加上艾薩米勒(Ezra Miller)近期的社會事件,都有一種《閃電俠》要黃了的感覺,甚至占士根(James Gunn)上任後就宣布重啟DC宇宙與後續一連串的計畫,我真心覺得《閃電俠》肯定是製作成本太高,要放棄不如多少撈點錢,榨乾剩餘的最後價值,畢竟DC現在就是去錫史拉達化,所有錫史拉達(Zack Snyder)留下的遺毒通通把它清乾淨。

【懶人包】點圖放大看「《閃電俠》入場前必知N件事」👇👇👇

+ 42

這個印象一直到《閃電俠》的預告出來開始讓人有點期待,尤其是新聞上有幾個確認的特殊彩蛋,漸漸地在心中有一絲絲感覺,該不會DC要振作了吧!老實說Marvel的第四階段不僅是全面拉垮,編劇基本上也根本是在狀況外,各種Bug層出不窮就算了,還硬是要湊很多無聊的笑梗在電影中,好像深怕觀眾發現電影太無聊,只好強迫讓觀眾轉移焦點,但沒想到適得其反,難笑的笑話更凸顯了電影的深度不夠,只是一點一滴地消磨先前打下的好基礎。

Marvel只剩下蜘蛛俠有些許看點,但諷刺的是蜘蛛俠版權在Sony身上,還不算是真正的Marvel系列,而強行結合的《蜘蛛俠:不戰無歸》(Spider-Man: No Way Home)基本上也是強行消費「三蛛同框」,這點的確很賣情懷,但真的有為劇情服務嗎?梅姨就是一個強行刺死的角色,死得一點都不尊重該名角色本身的意義,還不如動畫版本的《蜘蛛俠:跳入蜘蛛宇宙》(Spider-Man: Into the Spider-Verse)中麥爾斯叔叔死亡來的令人動容,《蜘蛛俠:不戰無歸》中彼得的角色成長不僅沒有合理性,更可悲的是把系列反派找來演出後隨隨便便的結尾,完完全全浪費這些反派影帝的加持。

【圖輯】點圖放大看更多《閃電俠》劇照👇👇👇

+ 18

以上所有缺點在《閃電俠》裡面幾乎都沒有。我不會說《閃電俠》是一個非常完美的超級英雄電影,但基本上是我近期,甚至這幾年內看過最尊重角色的一部超級英雄電影,沒有過度消費任何一個角色,而且所有出現的角色與彩蛋驚喜都既在情理之內,也在意料之外。就好像你看《蜘蛛俠:不戰無歸》前就有幻想如果三蛛同框那該有多好,而電影也如期的出現「三蛛同框」,真的讓你驚喜到不行(請原諒我不能做任何的劇透)。《閃電俠》基本上做到了你對DC電影的所有期待與完美的結尾,而且這個期待與結尾還是依據著《正義聯盟》(Justice League)最長版本的收尾而來的(打點擦邊球)。我們都知道重啟即將到來,但這個重啟不是像以前DC覺得2006年的《超人—強戰回歸》(Superman Returns)票房不好,所以就直接砍掉所有設定再來一部《超人:鋼鐵英雄》(Man of Steel),不是完全那種再編寫一次故事設定,繼續告訴你關於超人起源的故事,但這個故事其實已經講過N百遍,老掉牙了。

【相關圖輯】正義聯盟導演版|盤點14位新角色 導演想為中國演員鄭愷拍外傳(點圖放大瀏覽👇👇👇)

+ 16

《閃電俠》的重啟不會讓你感到一絲的突兀,而且關於「多元宇宙」與「閃點悖論」的描述也恰到好處,當然這部分要較真的話,邏輯上的確有點Bug。但他用了很簡單的描述理論就解釋那些以往在其他超級英雄電影中提到「多元宇宙交集」、「時間悖論問題」等理論架構的片段,大多是看了半天也看不懂在說啥,只是將電影搞得很複雜有深度的內容(大多都有邏輯硬傷,但是說得太複雜一瞬間會覺得好像很有道理)。而本片的理論基本上你花十秒就可以搞懂他想描述的部分,比喻做的實在恰到好處,不管實際上仔細推論會產生什麼樣的謬誤,但它對於一般人進入這種關於時間悖論、多元宇宙的超級英雄電影來說(尤其是現在超級英雄設定越來越複雜,如果以前沒有追的話其實進入是有點困難),可以算是降低非常多的門檻。

【相關圖輯】正義聯盟導演版|與院線版的大10差異 鋼骨由大配角變故事核心(點圖放大瀏覽👇👇👇)

+ 22

這個門檻已經低到你大概只要知道《正義聯盟》在幹嘛、蝙蝠俠、閃電俠、超人這些角色的能力跟服裝不要搞錯,基本就可以直接服用《閃電俠》本片了。當然如果你先前DC電影有追的話,還會發現許多令人非常驚喜的彩蛋,而這些彩蛋之於電影的關聯與設定,不僅會完整的交代整個DC宇宙的來龍去脈,也對未來DC宇宙的重啟、回顧過去經典角色的緬懷等,都做到我覺得是DC唯一一部電影,對這些超級英雄的最大尊重與延續,老粉絲一定會非常的感動。

而這片不僅會讓老粉絲回流,也會增加許許多多的新粉絲入坑,正是上述所提到其太平易近人的低門檻,不會讓新粉絲在觀影的時候一頭霧水,就如同之前《蝙蝠俠對超人:正義曙光》就塞了太多東西,以至於太多新粉絲要看解說才能了解背後的彩蛋,尤其這些彩蛋還頗為重要,幾乎乘載當時錫史拉達原定正義聯盟的架構(對,我就是在說閃電俠,那個在蝙蝠俠夢中出現的閃電俠,當初我看到其實很開心,但周遭朋友一頭霧水,我出戲院忙著解釋彩蛋就很痛苦了,更遑論一般的觀影者),因此讓不少人退坑,只覺得DC在搞一些讓人看不懂、但又好像很厲害的東西。說穿了就是前置作業不足,要匆匆兩三部片就想帶出所有正義聯盟的創始元老,太貪心了。

而在角色的音樂、服裝、道具、動作、表情等細節,仔細看就會發現這些都完完全全深入進了角色設定(上映的時候你就會知道我在說甚麼,這裡沒法說得太詳細)。而且本片不只是武戲才拍攝的好(特效華麗),文戲的張力也是如此(結尾鋪陳著實令人感動)。「閃點事件」有看漫畫的大概都知道結局,我這裡暫不說明,我只能說在配合劇情的需要下,它選擇我認為最好的方式,既致敬漫畫也服務到了新入坑的影友,劇本的確是有認真的想過所有發生的事件,不是只為了賣情懷或是刻意要讓某個角色領便當(像梅姨那樣)來做效果,而是真真切切的為這個故事本身的完整性來做推進,這也讓我真想不透編劇你為啥可以寫出《猛禽小隊:小丑女大解放》這個爛作品,還是我誤會你了,是導演拍爛了?

爛番茄的影評人分數70%,普遍好評、觀眾分數95%,壓倒性好評。(截圖)

總之《閃電俠》的一切都讓我非常的享受。身為一個小時候泡在美漫卡通長大的老粉,真真實實的在戲院感動了一把,雖然特效還是有那麼一點點假(像超女高速移動時背景合成沒有很到位)、一點邏輯上的硬傷(有關時間理論的電影很少有真正去排除邏輯上的不合理處,通常都用簡單的比喻一筆帶過),但本片真的真的真的做到了「瑕不掩瑜」,難怪米勒出事華納還是力保,《閃電俠》真的太棒了。如果接下來DC都是這樣的質量,我想超級英雄電影真的可以在紅十年,只是從Marvel轉到DC去了,可惜電影還沒上映,不然現在我應該在二刷當中,看看正式版究竟用了哪些不同的片段與彩蛋,順便再寫一篇真正的影評來致敬。我想《閃電俠》應該是本年度最讓我驚喜的電影了吧(希望多來幾部打我臉)!

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載,作者:CapsuleFilm,原文:【影評】《閃電俠》這或許是DC最尊敬角色的一部電影】