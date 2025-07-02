電影寒冬｜美指張蚊積極轉型迎曙光　一時感觸︰我真係好掛住現場

香港電影業正處於寒冬，各崗位同業都陷入停擺狀態，曾擔任電影《殭屍》、《飯戲攻心》、《年少日記》美指工作，先後5次獲提名香港電影金像獎最佳美術指導的張蚊，亦不能倖免。約一年前更有感而發，在個人社交平台細訴自己接近一年冇工開，帖文引起坊間極大迴響。《香港01》邀請到張蚊接受訪問談近況，雖然至今仍欠缺電影工作，但她積極轉型廣闊工作範疇，由舞台美指到建築地盤圍板都有參與，用行動證明香港電影人打不死。



場地鳴謝︰老二花廳

張蚊在業界已經著名的美術指導，不過在過去一年來，都只有一部電影找她開工，足見全行都處於開工不足情況。（林志龍 攝）

帖文迴響大

美術指導張蚊（原名︰張伊雯），14歲因為家人關係開始接觸片場工作，2010年首次任電影美術指導，參與過《殭屍》（2013）、《空手道》（2017）、《翠絲》（2018）、《飯戲攻心》（2022）、《年少日記》（2024）等作品，5部都獲提名香港電影金像獎「最佳美術指導」，經驗豐富，但她去年9月一個帖文，揭示她原來都有近一年未有電影工作，在坊間引起極大迴響。

關於那篇帖文，張蚊其實是在哀悼一位從事電影道具師多年的60歲男子，因開工不足，要靠朋友接濟，最後更罹患腦癌，在多方夾擊下最後選擇輕生。（張蚊＠Threads圖片）

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關於那個帖文，張蚊正哀悼一位從事電影道具師多年的60歲男子，因開工不足，靠朋友接濟，最後更罹患腦癌，在多方夾擊下最後選擇輕生這條路。事隔大半年，市況更差，開工日子寥寥無幾。「近日跟很多電影人閒聊，問到有甚麼戲正在拍攝？大家都在數不出，真的沒甚麼戲在開工。」回想最興旺的日子，張蚊是可以一整年只放幾日假去旅行，從未嘗過整整一個月沒工開，更何況一年。「我是疫情時生小朋友的，印象中決定生育時，都冇擔心過經濟問題，因為一直都不停地工作，你怎猜到有疫情呢?」

多年來工作接踵而來，未擔心過開工不足。「印象中決定生育時，都冇擔心過經濟問題，因為一直都不停地工作，你怎猜到有疫情呢?」（張蚊@IG）

張蚊一直積極面對逆境，包括沒有工開的日子，正好讓她跟女兒建立最深厚的親子關係。（張蚊@IG）

廣闊工作範疇︰「冇諗過會做地盤圍板設計」

比較幸運是在沒有工開的日子，張蚊也獲兩間大學邀請去教書，這也是多年來想做的事。「其實一直以來都有人邀請去教書，但當你接了幾部電影在手，哪有時間做這件事？但近年多同業從事教育工作，因為大家真的沒戲開，大家都要生活，這個是幫了很多。」

張蚊直言美指工作是較多轉型機會，最意想不到有機會可參與地盤圍板設計。（林志龍 攝）

至於一年前那個帖文，張蚊原意不是要賣慘，只是一時有感而發，想在夜深時分抒發一下，不過亦因而帶來正面回應。除了有舞台劇找她做舞台和服裝設計，期間亦終於有一部電影找她擔任美指工作，「是林家棟、林保怡主演的《無法饒恕》，但未知何時上。我們這一行是很有趣，見你有時間便找你，都感恩這幾個月有些工作做，前陣子獲邀做一個地盤圍板設計工作，為一個地盤圍板做些3D設計，沒想到原來我的專業可以做到這些工作，是很開心的。」

由唐詩詠、朱栢謙主演的舞台劇《妻迷》，張蚊都有參與海報及服裝設計。（舞台劇《妻迷》海報）

「寒冬總會過，呢度又唔係北極」

坊間一直以寒冬來形容時下的電影業，張蚊坦言聽到未至於不舒服，但覺得不要那麼灰心。「冬天總會過，這又不是北極，我自己其實挺有希望的。」張蚊的希望來自身邊人正不停地寫劇本，事緣業內很多人都想做導演，包括她自己，而第一步就是要有一份完整的劇本，過去一直忙著，張蚊的劇本前前後後寫了７年，早前亦贏了首部劇情計劃有機會來年開拍。「其實很多年輕電影人都有獨特的風格和想法，可能過去老闆一直想要一些商業的東西，這些劇本被逼收藏在抽屜裡，現時老闆或監製都在找獨特的、強烈風格的東西，這些劇本便大派用場。」

近年張蚊亦在家姐與朋友開設的餐廳擔任美術顧問，初嘗做飲食業。（林志龍 攝）

餐廳亦成為行家的聚腳點。（張蚊@IG）

其實觀眾都要追求新鮮感，張蚊就以《九龍城寨之圍城》作例，看似是一部典型的動作片，其實當中注入漫畫風格，並融入香港文化，然後調和出一部很成功的藝術作品，讓全世界都喜歡，所以在沉寂的市道下，有機會讓電影人靜下來創作，專心去寫屬於自己的劇本，都未嘗是一件壞事。「你想想這幾年，電影圈這數千人不少人都在寫劇本，未來一定會有很好的作品出現，我很期待。」從正面看，這是電影界一個休養生息的階段，但張蚊都坦言是一個擔心住生活的「休養生息」，要靠大家的堅持。

從事美指工作，涉獵範圍廣，亦因而增加轉型機會。（張蚊@IG）

她亦不怕就算日後市道重回正軌，拍攝的預算都會大減。「我即將開工的首部劇情都是要用800萬去拍，行內人會知道800萬能做多少事，你大概可以請個美指、可以請個服裝指導，但未必有茶水，都只能放些支裝水自己去拿。」不要看輕茶水這職責，往往是劇組一份窩心的凝聚。「當天氣冷時，茶水會沖薑茶、沖熱咖啡，主創人員會有專屬水杯，怕你開工時忘記喝水會餵你，見你沒吃飯便給你一包餅，她會照顧我們的日常。」

開工時的歡樂，確實是令人懷念。（張蚊@IG）

「我真係好掛住現場」

去到最後，問張蚊最想跟業界說的一句話，沒有多數，她便說出︰「不要那麼灰，撐住！我們一定會片場再見。」說罷張蚊也眼泛淚光，感性地說︰「我真係好掛住現場，好掛住那些不太好吃的『死屍飯』。因為你不知道導演何時放飯，所以開工飯一律是少醬汁，能放得久的，多數會是燒味飯，我們叫作『死屍飯』。又掛念開工早餐，永遠都是吃肉餅飯、排骨鳳爪飯、宵夜通常都是麥當勞或是魚蛋粉，真的好掛念現場，掛念整個團隊幾十人，一起為一個畫面拼搏的日子。」

一盒開工的燒味飯，行內人貶稱為「死屍飯」，但怎想到有一日大家會掛住這陣「死屍除」，掛住有工開的日子。（資料圖片）