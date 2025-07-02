寒冬自救｜幕後爆同行大部份轉行揸的士或咕喱：北上我哋唔夠人爭

古天樂今年年初公開說過香港電影工業進入超級寒冬，最受影響除了演員就是幕後，一位從事電影、電視的幕後工作人員，曾經擔任過不少賣座電影，劇集的幕後老行尊（化名：杰哥）就向《香港01》爆料兼吐苦水，表示接近九成幕後已轉行，他說：「唔係揸的士就Uber，唔識揸車嗰啲去會展搬搬抬抬」

電影得幾部戲開拍，電視劇又減產，留下來的幕後從業員，更要面對同行大家鬥減人工「爭飯食」，那個收最平人工就有機會開工，內鬥不特止，原來還有外勞，杰哥：「好多請大陸crew，人哋真係平，我哋（香港crew）貴嗰啲，一個人嘅人工等於大陸crew成隊價錢，而家真係好難攪呀。」

上年香港電影有《破地獄》《九龍城寨之圍城》叫好叫座，但想不到無數從業員要面對失業及轉行工作。

業界鬥平搶工

30年老行尊杰哥，在戲行見慣風浪，但今次這個電影寒冬，他覺得最難捱，因為看不到前景，而業界很多人要面對生活問題，大家為有工開易鬥平，他說：「總之鬥cheap鬥平，你肯用一個𡃁仔價錢做一啲師傅級嘅嘢，咁人哋都會考慮下用唔用你，因為佢哋都考慮到佢搵個𡃁仔，佢慢慢培養慢慢培育，佢永遠都食住佢嗰個價，但係搵你啲有經驗嘅，一嚟又唔想受你哋呢啲老師傅嘅氣，二來唔肯減價。」

《拼命三郎》6月中上映，上映首日場次出現一片綠海，團隊宣傳要即打告急牌，証明香港電影現階段好難捱。

內地幕後人才爭贏香港人

不單止面對同行競爭，更要面對外勞問題，原來已有不少電影、電視用內地工作人員，尤其有高鐵，這班內地crew更可以即日來回，連住宿費都可以省掉，杰哥說：「好多時都搵啲外勞呀，有啲導演拍得少組數嘅可能會搵香港crew，如果組數多嗰啲，好多都搵大陸crew落嚟拍，因為平麻，同埋佢哋真係「任砌」，仲有佢哋早廿幾年前開始吸納你哋啲技術，而佢哋又好識用AI，我哋香港crew就算北上都無機會⋯⋯而家都唔止用悲來形容，呢個冰河期都唔知要冰幾耐？」