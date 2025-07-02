寒冬自救｜TVB沈瞳伽內地狂面試揾機會：香港人喺上面失去優越感

TVB藝員沈瞳伽兩年前還讀藝訓班，現在已是一套短視頻劇集的監製、編劇、演員。

香港電影之外，電視業亦出現寒冬，很多演員沒工開，有些持續等待機會，有些做兼職幫補生計，30歲TVB藝員沈瞳伽，兩年前還是藝訓班學生，他剛剛完成一套60集短視頻劇（每集60秒至90秒的短劇），今次他不單止是演員，更是監製、編劇。

身兼監製、編劇，演員的沈瞳伽表示劇本由AI 創作，他說 ：「第一個輸入的詞語是卧底，之後是大家姐、殺手，大慨一分鐘就有劇本，但我有要求，所以花了三、四天調整，這行行動迅速好重要，一星期拍完，然後盡快上架，沒有人知道短劇還可以玩多久？」

過億流量小生

TVB藝員沈瞳伽2020年到內地找工作機會，在北京經常面試找演出機會，有次到騰訊面試一套霸道總裁的短劇，竟然一試即中，成為短劇《撩動你的小心弦》男主角，劇集2021在騰訊、快手上架，累積觀看次數超過1億，沈瞳伽又名不經傳變成「流量」小生，連他自己都以為自己紅了，他說：「我想不到有過億流量，但我看自己的帳號，粉絲沒有增加，就知道不是我紅，是騰訊多人看，觀眾看完這套劇之後，就看另一部。」

沈瞳伽主演的短劇《撩動你的小心弦》總流量過億，但沒有為他帶來很大名氣。

香港人失去優勢

拍完這套過億流量的短劇，沈瞳伽之後參加了TVB藝訓班當演員，之後亦拍了五、六套短劇，北上找機會日子，他有很深感受，尤其感到香港人身份失去以前擁有的地位，他說：「現在沒有那種優越感，我去到內地的時候，他們不覺得你們香港人有多厲害？他們反而會認為『你們（香港人）現在趕得上我們嗎?』⋯⋯以前的確香港藝人到內地一定是值錢的，現在反而聽得多是，『這麼少錢就可以請到他了，以前這價錢是不行的』

內地短劇有一段時間很流行霸道總裁題材，沈瞳伽當日即席示範演霸道總裁一秒入戲，難怪被騰訊選中。

短劇最緊要快

沈瞳伽拍多了短劇，亦開始了解製作過程及認識了不少幕後，他明白到短劇精粹就是快，劇情要快，觀眾是打直手機收看，內地稱為豎屏劇，畫面大部份時間只看到演員的大特寫，所以美景及周邊環境是不重要的，劇情就是靠演員的對白、表情推進，他說：「如果拍撞車情節，TVB劇可能要鋪陳一下撞車前主角發生何事，但短劇一來就是撞車倒在地上，第二集就在醫院病床。」

內地短視頻頻劇集，大慨有兩種，有60秒至90秒另一種是15分鐘至20分鐘

AI寫劇本快但要調整

劇情要快要狗血，製作亦相當趕時間，沈瞳伽最近擔任一套60集短劇《黑金風暴》，監製、編劇、演員，身兼三職，有老闆出資過百萬拍攝，請到莊鍶敏及綠葉鄭恕鋒出演，在短劇界來說是有卡士的製作，沈瞳伽更首度擔任編劇，一人完成60集的劇本靠的是AI，他說：「因為現在有AI技術，其實方便了很多，AI真的可以幫你，寫到劇本省了很多時間，你不能完全依賴它，但你要控制它（即是你這個劇本是用AI寫的？）是的，我用AI製作出來（請問你用哪個AI？DeepSeek?）DeepSeek有用，主力其實

用偉大的淘寶東西，因為他們知道短劇的精髓，他們輸入的文字，不知為何和短劇是貼近一點，你用DeepSeek寫劇本，反而好像太「豐富」，出來的劇本要Netflix那種規模，所以你要跟那個適合短劇的套路，我都搞了三四天，因為很多位要調整，我要求比較高。」

短視頻劇集劇情要快要狗血，收看要方便「手指公」向上滑一下就另一集，即食文化的極致。

盜版短劇猖獗反而提升了整體水平？

劇本要快，拍攝也要快，一套60集的短劇要在一星期內完成拍攝，沈瞳伽說：「一星期內拍攝完成，所以不停加班及轉景，有時收音不好也沒辦法，反正都是後期配音。」可能大家覺得整件事太「即食」作品水準較為參差，沈瞳伽覺得短劇開始時，的確有很多劣質作品，但因為盜版令水準提升，他說：「以前平台收少少費用才可看整套劇集，但因為盜版問題嚴重，現在正版都免費了，盜版亦沒用，平台同廣告商有新模式收費，反而提高了行業水準，我剛完成的那套《黑金風暴》，加了很多港式打鬥，製作成本提升，質素水平亦提升，因為內地觀眾現在不會看劣質短劇，大家只會收看最好看的。」

沈瞳伽在短劇《黑金風暴》身兼演員、監製、編劇，每拍完一個鏡頭都要監修。

《黑金風暴》演員陣容有莊鍶敏及鄭恕鋒，短劇來說是有卡士的陣容，至少在TVB看過他們的演出。