電影寒冬｜四大監製分析破局出路　爾冬陞︰要助年輕人做獨立製片

香港電影業正陷入寒冬，戲院結業潮持續，電影開拍數量急跌，業界生計大受影響，面對這困局，各方都急謀獻策，但情況似乎急不來，前因後果，冰封三尺，總得慢慢拆解，緩緩復原。《香港01》找來四位名導演及監製，分別為眼前的狀況把把脈。監製莊澄為大家揭示最殘酷一章，內地觀眾開始對港片不感興趣；導演劉偉強一貫積極面對精神，拋出「窮則變變則通」的硬道理；金像獎主席爾冬陞確認當下只能咬緊牙關，但其實更需要默默培養新一代電影人，重返獨立製片年代；至於監製田啟文，更提出兩大政府既有，但一直未有執行的方案，當中可能正是救市良方。



《香港01》找來電影界四大監製，為香港電影把把脈，尋找出路。（資料圖片）

劉偉強︰香港導演已經冇優勢

「電影寒冬」已由一個警號變成現狀，各崗位都正面對艱巨前景，導演劉偉強深明單憑一鼓作氣難抵巨浪，但總不能洩氣。「大家不要太悲觀，經常指香港電影冇喇，拍的電影冇Feel，《九龍城寨之圍城》、《破。地獄》幾有Feel呀，還有《毒舌大狀》，我希望不要這麼多負面言論，市道差大家就咬實牙根，講些鼓勵說話。」

劉偉強擔任導演多年，堅持求變。「我都不可能拍死一世《古惑仔》，拍到七、八、九、十，我拍到第三集都覺得要停。」（黃浩宏 攝）

氣是要打，但有錯都要認。問及劉偉強覺得香港電影的問題所在，他坦言大家都有責任。「經常覺得觀眾就是喜歡看這些，爆爆爆（警匪動作片），我們都要檢討，這種戲觀眾真的會受？即是我都不可能拍死一世《古惑仔》，拍到七、八、九、十，我拍到第三集都覺得要停，再辛苦都要花兩年去籌備《風雲》，作為一個導演不可以永遠畀叉燒飯人食，係好食但會厭。」

劉偉強新作《水餃皇后》棄武從文，拍下溫情片，亦成為近年在內地票房表現較的港片，收4億人民幣。（黃浩宏 攝）

「覺得觀眾就是喜歡看這些」這是行內一個老毛病，老到早在劉偉強拍攝《無間道》（2002）時已發生，一部只有19秒動作場面的警匪片，當日都受盡質疑。「投資者都有問題，我拍《無間道》，發行都叫我加幾場動作，話賣埠會好一點。我望住佢問︰『你係咪有問題？神智不清？』我當時就堅持，只得19秒動作一樣賣到全世界。」近年劉偉強更棄武從文，拍下《水餃皇后》的溫情片，亦成為近年在內地票房表現較的港片，收4億人民幣。

港產片經典《無間道》，全片得19秒動作場面，當年曾被投資者質疑未夠賣埠能力。（《無間道》劇照）

莊澄︰內地觀眾唔睇港片

談到內地觀眾口味，著名監製莊澄近年都感受至深，去年監製的《九龍城寨之圍城》，正反映到港片在內地人心目中的地位。「香港電影在內地受歡迎程度已經降低，最近有幾部更加無聲無色地上畫，票房不太好。要數近兩年最收得已經是《九龍城寨之圍城》，但所謂收得，都只有6、7億（6.84億人民幣），未及10億。時下製作費及演員片酬高昂，收入更要除三份，還未計及宣發費，所餘無幾。」

莊澄留意到內地觀眾對港片的兩極反應︰「他們不是看罷覺得不好看，是看也不看。」（麥超億 攝）

莊生發現票房未能過十億的原因，跟內地城市觀眾口味差異有關。「在小紅書，好多年輕觀眾讚《城寨》好看，看了3遍，但同時反問，為何有些電影朋友之間冇人看過，卻又可以收幾十億。問題就是主要城市觀眾會作新嘗試，去到二、三綫城市觀眾，覺得香港電影來來去去是那幾位演員沒甚吸引力，對新演員又不認識，他們不是看罷覺得不好看，是看也不看。」

《九龍城寨之圍城》用新一代演員擔正大獲好評，但對內地二、三綫城市觀眾而言，又未能有賣座保證。（劇照）

田啟文︰幾部電影吸乾整個市場

田啟文近年成為戲院執笠發言人，但凡有戲院結業，傳媒都要找田生談一談面對的狀況，不過當結業變成常態，似乎都只能順流而行。「由第一間結業時，我已經預警大件事，只是當時冇人覺得電影是經濟寒暑表，缺乏這種前瞻性。還有人爭拗票房好好呀，幾部都過億！有電影過億是開心，但有冇帶動整個市場呢？冇，個餅根本冇大到。其實即是吸乾，幾部電影吸乾了整個市場消費力，對市場來說並不理想。」

田啟文坦言起初還有人覺得數部電影收過億，戲院露曙光︰「個餅根本冇大到，即是幾部電影吸乾了整個市場消費力，對市場來說並不理想。」（潘樂文 攝）

電影推「戲院版」的兩難

為刺激香港觀眾重投戲院，田啟文一直都有不少建議，數月前便提出電影公司可考慮一部作品拍兩個版本，不單是內容上有不同，也可從科技入手，在戲院觀賞時可有另類體驗。建議提出一段日子，可有業界支持？「我知已經有動作，預計最快可能年底已經進行到，當然這是需要考慮題材、戲院是否配合，創作是否有這種前瞻性。」

莊澄對於電影推「戲院版」有保留，「等於電影會偶爾推出的加長版，其實十個有九個都不會去看那個加長版。」（麥超億 攝）

推出戲院版是要吸引觀眾重返戲院，監製莊澄表示要了解細節，但有幾個問題需要釐清︰「如果兩個版本只是有少許分別，這等於電影會偶爾推出加長版，其實十個有九個都不會去看那個加長版，你以為現在收到1000萬票房，推加長版便可多收1000萬？你就想！但如果不是，部戲只能在戲院看，串流平台看不到，即是要投資者在這麼艱難的時期，連平台的收入都不要，這是個艱難決定。對觀眾而言，也可能選擇索性不看，好現實的。」

爾冬陞︰內地野蠻式生長

爾冬陞既是金像獎協會主席，亦是導演，多年來亦以監製名義扶持後輩，面對眼前局面，個人預計要到2026年打後才有改善。「我不是悲觀，整體經濟現況是這樣，全球電影市道都不好，被串流及疫情影響，改變觀賞電影方式。」至於樂觀一面，爾冬陞對年輕一輩仍是充滿信心，只是當下要捱點苦，也未必是壞事。「你想想過去十年前，整個內地野蠻式生長，資本進入影視，變成今日這個局面，當時不少香港電影製作團隊都北上，搵到錢又儲到當然恭喜你，但內地淘汰都好勁，市場收縮時你沒有將自己維持在金字塔頂端你就被人淘汰。」

逆境中爾冬陞仍對年輕一輩有樂觀一面，只是當下要捱點苦。（葉志明 攝）

一人一個解決方案

本地電影製作停擺，內地電影市場收縮，戲院結業潮持續，似乎最壞的情況都已一一亮相，作為行內舉足輕重的四位，又可有解決方案。或許直接一問，香港導演在內地還有沒有優勢，可繼續跟在內地爭一日之長短？

劉偉強︰你咪變囉！而家咁窮！

劉偉強︰「優勢愈來愈冇，好多內地導演以前是新人，現在好成熟，這幾年已沒甚優勢。所以我們要反省，不可再獨沽一味以為上面觀眾會受，觀眾好聰明，自己都要進步。」至於談到解決方案，劉偉強直接的一句︰「有句說話好好，窮則變變則通，你咪變囉！而家咁窮！」聽得出當下劉導強忍了無數句粗口，好想鬧醒只懂怨天尤人的你我。

劉偉強︰「有句說話好好，窮則變變則通，你咪變囉！而家咁窮！」（黃浩宏 攝）

爾冬陞︰資助年輕電影人創業

但凡各行業出現問題，第一時間都會想向政府求救，的士司機車主都想政府回購牌照，香港電影業又是否要政府加碼，資助拍攝還是補貼票房呢？爾冬陞反覺得今時今日，單單資助拍攝已沒大作用，要花都要花得其所。「我覺得要資助年輕電影人創業，過去我們曾經向某司長提出過，在市區搵一間空置學校，借用十年想辦法去管理。每個課室就是年輕人的工作室，其他地方變成現成的布景以助拍攝，協助他們經營一間公司，嘗試做獨立製片。」

爾冬陞留意到時下年輕一輩電影人，跟演員關係密切，返到獨立製片模式沒太大問題，問題是如何應付高昂的宣發費用。「在內地，製作費跟宣發費已去到1︰1，荷里活電影更加會超過1︰1。年輕導演懂得拍戲，但未必懂得做會計、去經營一間公司，這方面要提供協助。」

爾冬陞覺得現階段，單單資助拍攝已沒大作用，要花都要花得其所。「我覺得要資助年輕電影人創業，我們曾經向某司長提出過，在市區搵一間空置學校，借用十年想辦法去管理。」（葉志明 攝）

莊澄︰新導演是否願意拍娛樂片？

同樣相信年輕人的還有莊澄，他看到時下業界的優勢是擁有不少新晉導演，問題是他們大多數樂於去拍攝社會議題電影，對娛樂片不感興趣。「拍為社會發聲的電影是應該，有部分觀眾亦關注，但有更大部分觀眾只關注部戲好唔好睇？我們在80年代時，每次寫劇本度好分場後，下一句就會問︰『咁唔好睇喎，咁樣係咪好睇啲呢？再加呢啲係咪再好睇啲呢？』永遠在想拍出來好唔好睇？是否娛樂到觀眾。」新導演能夠轉型，就是一個轉機。

另一更現實的情況，是香港電影將會走向多元及精品化，確要接受產量將減少。莊澄︰「電影的定義可能要改變，以前的定義是一些移動畫面，在一個密封的放映院放就是電影，現在很多電影拍完會放在電視、平台放映，咁仲係咪電影呢？當時是電影，只是不用在封密的空間放映。世界很多事情已經改變，30年前去拍拖，第一件事是考慮看甚麼戲？現在不用睇戲，去我屋企睇串流，甚至不用拍拖，通過網絡已做到好多嘢，所以先有這麼多騙案，不用見面都已經過兩億畀對方。世界變到30年前的人想像不到。」

莊澄看到時下業界的優勢是擁有不少新晉導演，問題是他們大多數樂於去拍攝社會議題電影，對娛樂片不感興趣，能夠轉型就是一個轉機。（麥超億 攝）

田啟文︰冇嘢係做唔到，只係肯唔肯去做

當戲院結業成為常態，田啟文坦言政府現階段都已經無事可為。「因為政府以前都冇諗過電影這個生招牌可以幫香港宣傳，現在就算想叫政府花多點錢支持拍戲，但又水緊，所以我都不知道政府到這刻可以做甚麼？能夠做的，可能是政策上跟內地爭取，之前公布過說香港電影公司可以在內地做發行，或者港產片可以同國產片有同等待遇，明明已傾好，但做完新聞發佈會好似冇件事，既然有這政策，就應該要落實執行。」

是否難以實行？田啟文滿有信心說︰「冇嘢係做唔到，只係肯唔肯去做，我們偉大國家冇事情是做不到，只係點樣做？幾時做？就係咁簡單。希望我今日重提後，有人會反問有提出過咩？即刻做啦，唔好畀人話唔做。我們不貪心，可倡議大灣區先行先試，做好粵語片市場先，你既已落力鼓吹吹大灣區，香港人又身體力行支持一小時生活圈，這方面是可以考慮。所以業界不要翹埋雙手在等，等到個市好才去想就太遲，應該趁現在就有發展空間的計劃，寫定劇本，做前期工作。」

田啟文︰「我們不貪心，可倡議大灣區先行先試，做好粵語片市場先，你既然鼓吹吹大灣區，香港人又身體力行，支持一小時生活圈，這方面是可以考慮。」（潘樂文 攝）

總結

幾位資深電影人都明白眼前這難關不易過，亦冇人有水晶球可預測何時到谷底。正如大家身處高峯時，都不知道原來已到達頂點。唯一肯定是氣餒解決不到問題，咬緊牙關迎難而上或許見生機。從幾位的解決方案可見，好些問題其實一直都在，只是市道好時大家懶得處理，只有身陷低谷才醒覺自我審視的重要。不怕太遲，只怕不改，正如田啟文所言︰「冇嘢係做唔到，只係肯唔肯去做。點樣做？幾時做？就係咁簡單。」肯堅持就有出路。