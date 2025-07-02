2025年香港電影票房半年結　比去年下跌16.26%　港片僅4部過千萬

2025年剛過了一半，香港票房有限公司今日（2/7）便公布上半年度香港電影市道整體情況，數據由2025年1月1日至6月30日為止，中西票房總收入為HK$563,519,626，比同期下跌約16.26%。香港票房有限公司期望暑假將至，中西各路猛片出場，有望刺激市道。

計及所有電影，《哪吒之魔童鬧海》一支獨秀，以$6,391萬（上映中）奪冠。（《哪吒之魔童鬧海》劇照）

《職業特工隊︰最終清算》仍在上畫，未知可否追及《哪吒之魔童鬧海》的票房。（《職業特工隊：最終清算》劇照）

【香港電影寒冬自救專題】

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2025年上半年度，港澳兩地首輪上映的電影總數為140部，香港電影佔21部，非香港電影則有119部，中西票房總收入為HK$563,519,626，與去年同期收入HK$672,970,785比較，票房下跌約16.26%。計及所有電影，《哪吒之魔童鬧海》一支獨秀，以$6,391萬（上映中）奪冠，跟接有《職業特工隊︰最終清算》收＄5,220萬（上映中），第三位就有《史迪仔》，報$2,912萬（上映中）。

《看我今天怎麼說》挾住鍾雪瑩摘下金馬獎影后之勢，上映時掀起話題。（《看我今天怎麼說》劇照）

張家夢第四部自導自演作《贖夢》，「蔡辛強」在網上的宣傳幫到唔少手。（《贖夢》劇照）

至於單計港片，第一位是鍾雪瑩奪金馬影后之作《看我今天怎麼說》收$1,355萬（上映中），第二位是張家夢自導自演作《贖夢》，報$1,328萬，輸個馬鼻，而第三位就有賀歲片《臨時決鬥》，報$1,307萬。而半年來計及另一賀歲片《逢賭必贏》$1,187萬，暫時只有4部港片票房可過千萬。

今年賀歲片票房創新低，但仍有兩部過千萬可打入五甲。（《臨時決鬥》劇照）

過去，香港票房有限公司都會就成績作簡短總結，但今次持續跌勢，已未見評論，只講出期望︰「現時暑假檔期剛剛開始，有不少優質中外猛片及合適一家大小的電影正熱烈上映，亦只有戲院才帶給觀眾無可比擬的觀影感受，希望觀眾多加入場觀看。」