醬園弄懸案｜章子怡難救票房感嘆「盡力了」王晶揭陳可辛失手原因

由陳可辛執導、章子怡領銜主演的電影《醬園弄·懸案》近日正式上映，集結章子怡、楊冪、趙麗穎、雷佳音、李現等多位一線明星，陣容堪稱華麗，卻未能換來理想的成績。票房表現不如預期，在影評網站豆瓣上評分僅5.8分，令外界大感意外。



片中章子怡突破形象、素顏上陣，飾演一名遭遇家暴的女性，更有與野豬搏鬥的激烈橋段，情節血腥暴力，讓部份觀眾感到不適。儘管她在角色上極力投入，仍無法挽救票房頹勢。對此，她在微博分享電影拍攝期間的時尚宣傳照，並無奈寫道：

「從影片到照片，盡力了。」



《醬園弄·懸案》在影評網站豆瓣上評分僅5.8分。（《醬園弄·懸案》劇照）

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香港導演王晶也針對《醬園弄·懸案》表現發表看法。他直言，該片籌備長達7年，雖明星雲集，卻未能呈現鮮明角色，讓人質疑是否只是為了商業操作。王晶表示：

「這根本不是一部商業片，真正的商業片不會這樣拍。陳可辛多年來總想兩頭兼顧，既要拿獎，又不想放棄票房，結果往往卡在中間。」



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當被問及「藝術性」與「賣座率」何者更重要時，王晶毫不避諱地說：「我當然選擇賣座，我根本不走藝術路線。」他也點出，《醬園弄·懸案》邀請眾多大咖或許反而成為一種包袱：「不是請越多大牌電影就越好，而是要找對演員、對角色來服務故事。」他直言，只需要一兩位合適的大牌即可。至於自己的成功之道，王晶則坦率說明：

「我的方法就是取悅觀眾，不能讓觀眾買單的事，我不做。」



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