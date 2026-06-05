香港電影業資料彙編被揭多處出錯　邱禮濤批：不是一份嚴謹的報告

由香港政府文創產業發展處（前稱「創意香港」）委託香港影業協會進行的「香港電影業資料彙編」，是一年一度的官方電影業調查，旨在全面統計過去一年香港電影工業的整體表現與發展變化，為業界提供市場資訊。惟最新公布的「彙編2025」被發現多處資料錯誤及遺漏，引發業界關注。



2025香港電影業資料彙編封面。（香港電影業資料彙編2025）

被揭至少7部遺漏

根據「彙編2025」所列數據，去年香港電影開拍數量急劇下跌至僅8部，較2024年的18部大幅減少，產量創下有史以來最低紀錄，文件中列出2025年8部開拍的電影包括：《面試特攻隊》、《夜王》、《我們不是什麼》、《逃獄兄弟4》、《柏克萊的日子》、《第四幕》、《金多寶》及《拾荒法師2》。然而，綜合根據去年相關報道及公開資訊，發現至少還有7部已開拍的電影未被收錄在報告之中，包括張家輝及鍾雪瑩主演的《我阿爹想旅行》、張婉婷執導的《十個學醫的少年》、黃浩然執導的《愛情相對論》、郭家禧與李振傑的《UFO離奇命案》、新導演李燈旭的《女兒2》、海潮的獨立電影《白毛巾》，以及楊兩全執導鐘雪瑩主演的首部劇情片。此外，翁子光執導的《超風》於2024年12月開鏡、2025年完成拍攝，黃浩然另一作品《廚師發辦》亦於2024年底開拍，惟兩片在2024及2025年的「彙編」中同樣未見收錄，令人質疑官方統計的完整性。

2025年開拍的香港電影片目。（香港電影業資料彙編2025）

《廚師發辦》電影照片。（豆瓣）

《夜王》被錯列合拍片

「彙編2025」將《夜王》列為合拍片，但翻查國家電影局公告，該片在中國大陸市場屬於「進口影片」（引進片），先於大灣區上映試水溫，以粵語「原味輸出」。國家電影局並無《夜王》「准許拍攝」的相關立項訊息；加上若為合拍片，正常情況下不會允許存在兩個版本，惟《夜王》在香港設有加長版，進一步印證其並非合拍片。

《夜王》電影。（IG@nightking_movie）

邱禮濤質疑報告嚴謹度

「彙編」列明，由於香港電影工業沒有事先審查或登記拍攝制度，檢索及紀錄開拍項目的方式，主要透過向本地電影公司發問卷，以及查閱報紙、網絡等媒體的開鏡報道，再向有關電影公司求證。惟問卷覆蓋範圍成疑，獨立電影、首部劇情片等數據如何收集亦未有清楚交代；若僅依賴傳媒報道作「反追蹤」整合，容易出現遺漏。《我們不是什麼》導演邱禮濤回應傳媒查詢時直言：「年度公映的電影數量，並不能反映業界在當年的開工率，因為公映電影不一定是該年拍攝，當中也有些是庫存多年的電影，而年度開拍電影的數量，也素來都沒有嚴謹的統計，只能說今天的那份報告並不是一個嚴謹的報告。」