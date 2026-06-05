潮汕方言片《給阿嬤的情書》6.18登港澳　內地狂攬15億成今年黑馬

以潮汕華僑故事為主題、在內地狂攬超過15億票房的潮汕方言電影《給阿嬤的情書》（Dear You），正式發佈全球上映計劃，首輪將於6月18日同步登陸中國港澳地區、新加坡、馬來西亞及汶萊大銀幕；後續將陸續亮相其他國家及地區。



《給阿嬤的情書》憑藉1500萬人民幣的低成本電影，在上映後憑藉逆天口碑狂攬超過15億票房，豆瓣評分更是高達9.2分。該片已宣布延長上映至6月30日，暫列2026年中國票房亞軍。



給阿嬤的情書６月１８日啟動全球上映計劃。

《給阿嬤的情書》沒有明星加持、全靠素人演員與地道潮汕話演繹，根植潮汕人文土壤、以世界記憶遺產「僑批」文化為底色，以紀錄片般的真實質感成為年度最強黑馬。自國內上映以來，便憑借細膩的情感刻畫與真摯的故事內核，喚起了廣泛而深刻的社會共鳴，此前更有港人特別北上觀影，直言觀影時感動落淚。

+ 7

本次海外上映計劃將以中國港澳地區、新加坡、馬來西亞、汶萊為起點，後續影片還將持續拓展全球發行版圖，前往美國、加拿大、澳大利亞、新西蘭、英國、法國、愛爾蘭、日本、韓國、泰國、越南等更多國家及地區。

此外，6月5日，開始第五屆「香港潮州節」在香港會議展覽中心舉行。活《給阿嬤的情書》3位演員更將專程到場，分享拍攝期間的難忘經歷與趣事，有望在香港也掀起「阿嬤」狂熱。