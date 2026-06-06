揭密日｜獲讚史提芬史匹堡20年最強科幻神作　劇情、亮點一次看完

被外媒盛讚為「20年最神作」的《揭密日》好看嗎？睽違多年，那個曾經帶給我們《E.T.》、《強戰世界》的男人，金獎大導史提芬史匹堡（Steven Spielberg），帶著他近20年來評價最高的科幻懸疑大作《揭密日》（Disclosure Day）正式殺回大銀幕。



外媒首波評價全面解禁，被讚為「20年來最神作」之外，日前美國國防部剛好公開了全新一批UFO機密檔案，《揭密日》的預告中竟然剛好也出現與其相似的UFO輪廓，如此巧合也讓大家開始猜測，這是否在「透露」什麼？《揭密日》即將於6月11日在香港上映，劇情是什麼？3大亮點、卡司，一次整理給你！

+ 1

亮點一：《揭密日》劇情是什麼？直擊現代人焦慮的特別切角

大部分的科幻外星劇情的電影，都是在已經發生侵略等離奇事件，但《揭密日》是聚焦在真相即將揭曉的前夕「Disclosure Day」。

故事講述世界即將迎來「外星生命被公開」的關鍵那天。一位年輕的網絡安全專家兼駭客吹哨者（佐斯奧康納 飾），意外偷走了美國政府隱瞞外星人長達數十年的秘密檔案；就在全球動盪之際，一位堪薩斯城的氣象主播（艾美莉賓特 飾），竟然在電視新聞直播時，當著全美數百萬觀眾的面，意外被一股神祕的異星力量遠端控制，甚至當場說出令人毛骨悚然的外星語言！

這部片片長約145分鐘，電影真正探討的，是當真相被揭開、網絡黑幕被戳破時，大家對於要知道超乎認知的知識難以接受而焦慮。導演史匹堡更自爆，本片靈感正是源自2017年《紐約時報》揭露五角大廈神祕UFO計劃的真實報導。

亮點二：老戲骨飆戲！艾美莉被盛讚、哥連費夫首次挑戰超自然反派

除了女主角艾美莉賓特被外媒盛讚「觀影會被她震撼到起雞皮疙瘩」的影后級演出外，另一個最大看點就是香港讀者熟知的英倫紳士哥連費夫（Colin Firth）！

哥連費夫這次徹底黑化，飾演極力掩蓋外星真相的科技巨頭負責人。他不僅要在政治、傳媒上全面封殺吹哨者，預告中更暗示他背後擁有某種「超自然力量」，甚至能遠端操控別人的肉體。他與艾美莉賓特、佐斯奧康納之間的明爭暗鬥，是全片張力最強的看點。

亮點三：現實與電影的「恐怖巧合」！五角大廈的八角星形UFO

這是目前在國外Reddit、X等社交平台上引發瘋傳的都市傳說。近幾個月你可能也有注意到，美國國防部剛好公開了全新一批UFO機密檔案，其中包含美軍戰機拍到的「八角星形」不明飛行物真實影片。

驚人的是，在《揭密日》片方釋出的IMAX獨家海報與終極預告中，天空浮現的巨大外星艦艇與飛碟畫面，竟然與現實中五角大廈解密的UFO輪廓不謀而合！外媒與影迷紛紛驚呼：

史匹堡這部電影，該不會是政府準備向大眾公開外星真相的『前導預告』吧？

延伸閱讀：五角大廈年度UFO報告 曾差點撞上客機 757次目擊通報：無法解釋

+ 19

《揭密日》主演陣容？

艾美莉賓特（Emily Blunt）：飾演堪薩斯城氣象主播

佐斯奧康納（Josh O’Connor）：飾演年輕網路安全專家／吹哨者

哥連費夫（Colin Firth）：飾演神秘科技巨頭負責人



《揭密日》資訊

導演：史提芬史匹堡（Steven Spielberg）

電影片長：145分鐘（2小時25分鐘）。

台灣上映日期：2026年6月10日（IMAX/數字版同步震撼上映）。



延伸閱讀：《壯志凌雲》James Handy前院遭斬殺 女友兒子自首：我是天之子

+ 1

延伸閱讀：

67 歲才入手人生第一輛法拉利！老車收藏家胡瓜的 Ferrari 812 GTS 圓夢記｜名人座駕

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】