美國公布UFO檔案八角星形物體惹熱議　與《揭密日》劇情不謀而合

美國國防部日前（8日）公開一批從未曝光的UFO檔案，其中一段影片似乎拍到神秘的「八角星形」物體在空中移動，隨即掀起全球網民熱烈討論UFO神秘影像；加上有多宗平民及登月太空人目擊不明飛行物的詳細描述，一連串的被公開的FBI機密檔案令網民認為民眾與外星人相遇的日子愈來愈近。

圖為NASA阿波羅12號在月球著陸後拍攝下的一張照片，照片經過編輯並加入分別標記為「區域1」至「區域5」的一些不明航空現象。（美國國防部）

其中一段影片似乎拍到神秘的「八角星形」物體在空中移動。（美國國防部）

史匹堡新戲《揭密日》以外星人為題材

與此同時，已久久沒有拍外星人題材的名導史提芬史匹堡（Steven Spielberg）執導的原創新片《揭密日》（Disclosure Day）即將於6月11日上映，雖然劇情高度保密，但已知劇情與揭露外星人為題材，與今次五角大樓公開UFO神秘機密檔案時間非常巧合，不禁令網民思考外星人是否真的存在。

史提芬史匹堡（Steven Spielberg）執導的原創新片《揭密日》（Disclosure Day）即將於6月11日上映，雖然劇情高度保密，但已知劇情與揭露外星人為題材，與今次五角大樓公開UFO神秘機密檔案時間非常巧合。（《揭密日》海報）

《揭密日》劇情與公開UFO檔案相似

而由名導史提芬史匹堡（Steven Spielberg）執導的新片《揭密日》（Disclosure Day）即將於6月11日上映，劇情高度保密，而宣傳標語只有一句「如果你發現我們從來都不是宇宙中唯一的生命，如果有人證明給你看，你會感到恐懼嗎？」在早前公開的預告中，對劇情略知一二，由艾美莉賓特（Emily Blunt）飾演的氣象學家在報天氣時突然語塞，更講出外星語言。同時間網路安全專家Daniel（Josh O'Connor飾）獲得外星生命存在的證據，更要以直播的方式向全球民眾公開，世界瞬間陷入前所未有的混亂與恐慌。

艾美莉賓特在戲中飾演氣象學家，意外捲入這場外星人揭露事件中。（《揭密日》劇照）

Josh O'Connor飾演的網路安全專家獲得外星生命存在的證據，更要以直播的方式向全球民眾公開。

有網民認為《揭密日》是預告外星人的來臨。（預告畫面）

如戲中，地球有不少地方都出現過神秘的麥田圈。（預告畫面）

「八角星形」UFO疑似在聖經中出現過？

值得留意的是，《揭密日》中提及到外星人的存在似乎推翻了宗教及聖經所記載的一切，更令民眾開始質疑天主或神佛的存在。有大批網民看到「八角星形」UFO後引起熱議，更表示有不少外國的分析人士認為八角星UFO的外觀，跟聖經《死海古卷》和後來的《以諾書》中長著許多眼睛的座天使「Ophanim」很相似。對此，有不少網民都和應，更表示：「好切合另一論點，所有神佛本身就是外星人」、「太震撼了吧」、「感覺是跨維度」、「外星人的飛行器 各種形狀 這到底是用什麼能源還是法則才飛的起來？」。