美國公開第2批檔案「白色UFO」片熱傳　網民比較2015年片段：相似

美國國防部5月22日發布第二批有關不明空中現象（UAP）及不明飛行物（UFO）的影片和文件，包括51段影片、7段錄音等。雖然美方說明指許多材料缺乏確鑿證據，但當中不少片段引來網民注意，一段據指2020年6月拍攝、空中出現白色不明飛行物的片段熱傳，網民更將其與2015年的美國一個公園上空拍攝到的不明物對比，認為相似。



據美國國防部在網站指，2026年3月6日，8名美國眾議院議員要求查閱由美國國防部和情報部門持有的51份可能與不明空中現象（UAP）相關的檔案紀錄，美國全領域異常現象解決辦公室（All-domain Anomaly Resolution Office，簡稱AARO）是在機密網絡發現一系列相關資料。

在這些新公開影片中，網站指，一段標題定為「NAG UAP 1 Jun 20」、攝於2020年6月1日的影片，很可能源自2020年在美國中央司令部在營運區內的美國軍用平台紅外線感測器。影片於2024年6月由一名用戶上傳至機密網絡。

影片內出現的「白色物體」，有網民指像個浮在半空的人，也有人認為可能只是氣球。

有網民更把片段與2015年一段過去曾在網上流傳、美國Sequoia公園上空拍攝到的不明物對比，認為兩個不明物相似，「看來像個人伸出一隻腳旋轉」。網民過去更形容在Sequoia公園上空拍攝到的不明物為Sequoia外星人（Sequoia alien）。

在最新一批公布的影片中，包括有超過50段早前被列為機密的不明飛行物影片，例如在另一段影片可見，一架美軍F-16機擊落一個正飛越密歇根州（Michigan）休倫湖（Lake Huron）的UFO。

另有一段影片似乎顯示，2022年8月，四個不明飛行物在伊朗水域上空組成一個隊形。

另一段來自美國海岸防衛隊紅外線感測器的影片片段似乎顯示，2024年4月，一個物體在美國東南部上空靠近一架戰機飛行。

美國防長赫格塞思（Pete Hegseth）22日表示，官方稱之為「不明異常現象」的文件、照片和影片長期以來引發各種猜測。他認為「現在是讓美國民眾親眼看看的時候了。」