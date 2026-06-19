給阿嬤的情書香港上映｜電影演員介紹+內地收17億票房豆瓣高分9.3

以潮汕華僑故事為主題、在內地掀起觀影狂潮的潮汕方言電影《給阿嬤的情書》（Dear You），正式發布了全球上映計劃！這部締造了票房神話的大作，將於6月18日同步登陸中國香港澳門地區、新加坡、馬來西亞及汶萊大銀幕，後續也將陸續亮相其他國家及地區。



《給阿嬤的情書》（Dear You），將於6月18日同步登陸中國香港澳門地區。（微博圖片）

給阿嬤的情書｜15億人民幣票房

令人驚嘆的是，這部片當初僅僅是一部1500萬人民幣低成本的小製作電影，上映後卻憑藉逆天的超強口碑，一路狂攬超過17億人民幣票房，暫列2026年中國電影票房亞軍，在豆瓣評分更是斬獲了9.3分的極高評價，堪稱年度最強黑馬！

電影《給阿嬤的情書》在內地已突破17億票房。（微博圖片）

《給阿嬤的情書》的內地評分已經升至於9.3，可見觀眾對電影的喜愛。（微博圖片）

給阿嬤的情書｜大學生、插畫師、網紅 劇組演員「全員素人」

《給阿嬤的情書》最為人津津樂道的，便是劇組大膽啟用了「全員素人」的演員陣容，卻完美還原了那個時代最純粹的人性光輝。

電影《給阿嬤的情書》海報。（微博圖片）

李思潼 飾 青年謝南枝

李思潼在拍攝電影時還是廣東財經大學大二學生的22歲潮汕女孩（今年畢業），毫無表演經驗的她，因為在抖音上的自習影片，被導演一眼相中。她在片中飾演在泰國街頭擺攤的普通女孩，因感念阿公鄭木生的恩惠，在阿公意外離世後隱瞞死訊18年，以其名義寄信寄錢，默默撐起一個家。

李思潼飾演的謝南枝隱瞞阿公死訊18年，並以其名義寄信寄錢。（《給阿嬤的情書》劇照）

王彥桐 飾 鄭木生

畢業於北京師範大學珠海分校播音專業的潮汕小伙。為了貼合「下南洋打拼」的三輪車夫形象，他主動健身、留鬍鬚，甚至親自去打零工體驗生活，演活了清清貧貧卻樂觀向陽的角色。

王彥桐飾演的阿公鄭木生離開家鄉獨自一人在泰國打拼。（《給阿嬤的情書》劇照）

王曉慧 飾 青年葉淑柔

本職是在廣東汕頭一家玩具公司做插畫設計。她原本並非職業演員，只把拍戲當作兼職與人生插曲，加之自身存在容貌焦慮、十分在意外界評價，因此在電影爆紅後，她清醒地選擇暫不進入演藝圈。劇中她飾演獨自守著老厝、靠著「僑批」和雙手撫養三個孩子長大的堅韌母親。

王曉慧飾演的青年葉淑柔獨自一人將三個孩子撫養長大。（《給阿嬤的情書》劇照）

烏薩·薩梅坎姆 飾 老年謝南枝

烏薩·薩梅坎姆是78歲的泰國華裔演員，祖籍廣東潮汕。她曾在2024年憑藉现象級泰片《姥姥的外孫》奪得泰國電影最高獎「金天鵝獎」最佳女主角，本片是她出演的第二部電影。

烏薩·薩梅坎姆曾奪得泰國電影最高獎「金天鵝獎」最佳女主角，《給阿嬤的情書》是她出演的第二部電影。（《給阿嬤的情書》劇照）

吳少卿 飾 老年葉淑柔

現年84歲高齡的潮汕本地阿嬤，現實中她的孫子是潮汕本土家庭生活的搞笑博主，吳少卿經常在影片中出鏡，是當地小有名氣的網紅「CK阿嬤」。

吳少卿是當地小有名氣的網紅「CK阿嬤」。（《給阿嬤的情書》劇照）

給阿嬤的情書劇組亮相香港：本是一家人

近日，劇組演員李德如（飾如姨）、陳欽勤（飾狄功）及趙童（飾淑柔大女兒）現身第五屆「香港潮州節」，與現場觀眾大方分享拍攝點滴。

《給阿嬤的情書》演員李德如（如姨扮演者）、陳欽勤（狄功扮演者）、趙童（淑柔大女兒扮演者）在香港參加潮州節。（資料圖片）

狄功在電影中曾教在泰國的華裔孩童學習中文，角色扮演者陳欽勤也特意提及了這個情節，他認為這詮釋了電影中反復出現的「情義」二字，也是提醒孩子們不要忘本，「學中文的重要性不言而喻，這是我們的母語，是我們的根。」

《給阿嬤的情書》演員李德如（如姨扮演者）、陳欽勤（狄功扮演者）、趙童（淑柔大女兒扮演者）在香港參加潮州節。（資料圖片）

對於15億人民幣的逆天票房成績，陳欽勤謙虛地表示：「其實我們都很意外，沒有想過那麼好。知道這部片質量不錯，但沒想到成績這麼亮眼，要感謝大家的支持。」

演員陳欽勤（飾 狄功）對15億人民幣的票房都表示十分驚訝。（資料圖片）

同時，他也直言完全不擔心在香港的票房表現，覺得香港市民會喜歡這部影片，因為「潮汕人與香港人本是一家親，不少先輩早年也是下南洋、到香港打拼」，相信這份歷史厚重感能引發香港市民的強烈共鳴。