反斗奇兵｜英文版7配音員悲慘人生曝光　翠絲上映前憂鬱症自殺亡

隨著《反斗奇兵5》即將上映，這部陪伴全球觀眾31年的經典動畫再度掀起話題。不過，在歡樂與感動的幕後，多位為角色獻聲的演員卻曾歷經人生低潮，甚至有人在電影上映前驟逝，令人不勝唏噓。



為「巴斯光年」配音的添艾倫（Tim Allen）年輕時曾誤入歧途，因涉及毒品販運遭逮捕，並在聯邦監獄服刑兩年。出獄後他成功重返社會，成為好萊塢知名喜劇演員，但1997年又因酒駕被捕，之後接受戒癮治療。除了法律問題外，他也曾歷經婚姻破裂的人生低潮。

Tim Allen曾為四部《反斗奇兵》動畫的巴斯光年進行配音。（Getty Images）

《反斗奇兵2》中企鵝「吱吱」的配音員兼編劇喬拉恩夫特（Joe Ranft），不僅參與《反斗奇兵》首集劇本創作，還曾參與《怪獸公司》等作品。然而他在2005年因車禍意外身亡，當時年僅45歲，事發時他正投入皮克斯動畫《汽車總動員》的製作工作。

替「蛋頭先生」配音的傳奇喜劇演員唐里柯斯（Don Rickles），2017年因腎衰竭病逝，享壽90歲。事實上，他生前曾罹患俗稱「食肉菌感染」的壞死性筋膜炎，歷經多次手術仍持續演出。令人鼻酸的是，他還經歷白髮人送黑髮人的傷痛，兒子早在41歲時便因肺炎離世。

延伸閱讀：反斗奇兵5｜首預告一眾主角騰騰震 疑似新歹角登場玩具都要抗AI

+ 8

在《反斗奇兵2》中首度為「翠絲」配音的馬莉凱伯格曼（Mary Kay Bergman），長年受到憂鬱症（抑鬱症）與焦慮症所苦。1999年11月，她選擇結束自己的生命，享年38歲。當時距離《反斗奇兵2》上映僅剩數月，令影迷震驚。

至於「彈簧狗」原始配音員吉姆瓦尼，因長期吸菸罹患肺癌，雖積極接受化療仍不敵病魔，於2000年病逝，享年50歲。他在《反斗奇兵2》的演出也成為生前最後的重要配音作品之一。

飾演牧羊女「寶貝」的配音女星安妮波茨，則曾在21歲時遭遇嚴重車禍。她與第一任丈夫被酒駕少年迎面撞上，下半身多處骨折，歷經20次以上骨科手術及踝關節置換，數十年來飽受慢性疼痛折磨。

而為主角「胡迪」配音的湯漢斯，雖然演藝事業順遂，私生活卻曾面臨家庭考驗。他的兒子切特漢斯（Chet Hanks）多年來與藥物濫用問題搏鬥，父子關係也因此一度緊張。

Tom Hanks（湯漢斯fb圖片）

《反斗奇兵》系列帶給無數觀眾歡笑與感動，但這些幕後配音演員的人生故事，卻遠比電影情節更加曲折。如今《反斗奇兵5》即將登場，也讓外界再次回顧這群曾為經典角色注入靈魂的幕後功臣，以及他們不為人知的人生篇章。

延伸閱讀：反斗奇兵5｜容祖兒興奮任巡遊嘉賓 張衛健望為胡迪配到95歲

+ 1

延伸閱讀：

專訪／潘客印力挺好友邱昊奇演「地獄哽」 親曝與父親未完和解

打敗玄彬、金宣虎、宋威龍！曾敬驊獲全球OTT視帝

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】