反斗奇兵5｜首預告一眾主角騰騰震　疑似新歹角登場玩具都要抗AI

迪士尼與彼思的皇牌系列《反斗奇兵》（Toy Story），全新一集由《太空奇兵・威E》（Wall·E）、《海底奇兵》（Finding Nemo）的金像導演安德魯史坦頓（Andrew Stanton）執導。從首預告可見，女主角寶妮收到一件包裹，當拆出嚟時，而大家最熟悉的玩具朋友胡迪、巴斯光年、翠絲、三眼仔等，都騰騰震面有難色咁，原來係當今玩具最大的敵人平板電腦！

預告一來就是一個包裹。（《反斗奇兵5》預告截圖）

翠絲與雄心都面青青。（《反斗奇兵5》預告截圖）

泡泡龍同彈弓狗就呆咗。（《反斗奇兵5》預告截圖）

小叉同女朋友都震過貓王。（《反斗奇兵5》預告截圖）

震到冇眼睇。（《反斗奇兵5》預告截圖）

薯蛋頭夫婦一臉惶恐。（《反斗奇兵5》預告截圖）

仲幫手拔眼，又係冇眼睇。（《反斗奇兵5》預告截圖）

彼思創作總監彼德托達（Pete Docter）早前在Annecy國際動畫電影節中率先披露︰「新一集定必有大家前所未見的精彩東西！」原來所講就係一班玩具朋友，將會面對最強敵人，即是現今小朋友最沉迷的各式電子科技產品。一班玩具朋友面對「莉莉平板」（Lily Pad）如臨大敵，嚇到騰騰震，代表玩具時代已經玩完？！

三眼仔最得意，不視。（《反斗奇兵5》預告截圖）

不聽！（《反斗奇兵5》預告截圖）

不語！（《反斗奇兵5》預告截圖）

終於登場，係平板電影「莉莉平板」（Lily Pad）。（《反斗奇兵5》預告截圖）

胡迪同巴斯都驚咗。（《反斗奇兵5》預告截圖）

《反斗奇兵5》將會再一次為觀眾帶來出人意表的故事發展，以及新奇有趣的全新角色！總監彼德托達更披露聲演方面，湯漢斯（Tom Hanks）、添亞倫（Tin Allen），及鍾古錫（Joan Cusack）也鐵定回歸聲演胡迪、巴斯光年與翠絲，而新角色Smartypants則由美國重量級節目主持兼笑匠高倫奧拜恩（Conan O’Brien）聲演。可以肯定，《反斗奇兵5》係2026年，最令人期待的暑假重頭戲！將於2026年6月18日大銀幕上映。