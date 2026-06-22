周星馳《功夫女足》預告7月上映　迎戰《奧德賽》與《多啦A夢》

今日（22日）適逢「星爺」周星馳64歲生日！他在社交平台上發佈短片，透露新戲《功夫女足》（原名《少林女足》）正火速進行後期製作，並預告了初步定於7月上映。不過，七月暑假檔期猛片連連，可能將迎戰多套荷里活大製作與經典動畫！



由周星馳擔任導演和編劇的新作《功夫女足》預告7月上映。（IG@stephenchow）

星爺公佈《功夫女足》映期

影片中有人問：「《功夫女足》在趕後期啊，那我們哪天能上啊？」星爺親口回應：「我在努力趕7月10號。」對方追問：「那要是趕不上呢？」，星爺答：「那就7月17號囉。」對方不死心再問：「那要是還趕不上呢？」星爺霸氣神回：「那總有一天趕得上啊。」被網民笑指創出史無前例的「彈性定檔」！

電影《功夫女足》正在火速後期製作中。（影片截圖）

有望7月10日上映。（影片截圖）

被網友笑稱「彈性定檔」。（影片截圖）

《功夫女足》由星爺自編自導，故事將少林功夫與傳統足球融為一體，聚焦女足「峨眉隊」奇蹟逆襲並奪冠。新片除了集結張小斐、迪麗熱巴與張藝興，更邀得前女足國腳趙麗娜及李佳悅驚喜演出，連韓國影帝宋康昊亦跨界客串裁判一角。

7.10開畫即遇迪士尼全球頂級IP

如果《功夫女足》順利趕及在7月10日上映，迎面撞正的頭號宿敵，絕對是提早一天（7月9日）開畫的迪士尼真人版巨作《魔海奇緣》！雖然同檔期亦有其他類型電影散落，但真正的票房大戰，必然是星爺的無厘頭情懷與迪士尼全球頂級IP的正面交鋒，戲院爭霸戰肯定非常激烈。

真人版《魔海奇緣》將於7月9日大銀幕上映。（網上圖片）

（真人版《魔海奇緣》預告截圖）

7.17陷入動畫科幻雙重夾擊

萬一後期製作未完要退守7月17日，星爺面臨的戰況同樣是一場硬仗。根據排片預測，前一天（7月16日）將迎來兩大焦點猛片夾擊——首推大人細路都無法抗拒的合家歡主力《電影多啦A夢：新・大雄之海底鬼岩城》，以及史詩式動作大製作《奧德賽》。看來星爺的新作《功夫女足》想要破網而出，必須使出渾身解數。

《電影多啦A夢：新・大雄之海底鬼岩城》7.16上映。（網上圖片）