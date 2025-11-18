魔海奇緣真人版｜狄維莊遜親身上陣　17歲澳洲女新人擔正女主角

迪士尼真人版《魔海奇緣》（Moana）發佈首支預告及海報，航海少女慕安娜和半人半神茂宜又再展開全新歷險航程，今次由動畫向真人電影進發！預告片展現了島國蒙圖努爾壯麗景色、色彩繽紛的島民生活、一起跳舞的族人，以及Catherine Laga'aia飾演的慕安娜在海浪間高唱一句「I Am Moana」的震撼畫面，重現奇幻刺激的海上歷險。

（《魔海奇緣》真人版海報）

迪士尼繼《美女與野獸》(Beauty and the Beast)、《阿拉丁》(Aladdin) 後，再將經典動畫真人化，今次就選了近年來最受歡迎的動畫之一《魔海奇緣》。2016年上映的《魔海奇緣》動畫全球總票房高達6.8億美元，更榮獲提名奧斯卡「最佳動畫」和「最佳電影歌曲」。2024年《魔海奇緣2》全球總票房更超越10億美元，並贏得金球獎「最佳動畫」提名。兩大主角慕安娜和茂宜深得人心，成為觀眾最喜愛的迪士尼角色之一。

女主角慕安娜由千挑細選下由17歲澳洲女新人Catherine Laga'aia擔演（《魔海奇緣》真人版劇照）

動畫版聲演茂宜的大隻佬The Rock狄維莊遜，真人版會親自上陣演繹同一角色，但首預告只有「用背脊跳大海」，未見樣。（《魔海奇緣》真人版預告截圖）

今次開拍真人版，最大驚喜肯定是請來動畫版聲演茂宜的大隻佬The Rock狄維莊遜 (Dwayne Johnson)，真身上陣演繹同一角色。外國傳媒早前拍攝到狄維莊遜的茂宜造型，一身超健碩身型，配上一頭長鬈髮、全身紋身和土著服飾，與動畫版茂宜一模一樣入型入格！原來茂宜這個角色靈感源於狄維莊遜的祖父High Chief Peter Miavia，對大隻佬別具意義，「我是本著祖父的精神來演繹茂宜真人版！」難怪狄維莊遜百分百投入角色，更親自擔任電影監製。

全片在夏威夷小島實地拍攝。（《魔海奇緣》真人版劇照）

女主角慕安娜由千挑細選下由17歲澳洲女新人Catherine Laga'aia擔演。她的一頭長鬈髮、蜜色皮膚、青春活力，更與慕安娜擁有同一波利尼西亞血統，完全與角色形神俱似。全片在夏威夷小島實地拍攝，以全新形式活現航海少女慕安娜的海洋大歷險故事，絕對令人期待！