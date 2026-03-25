魔海奇緣真人版｜The Rock長髮造型還原角色　17歲新人封完美人選

由「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson）聲演的《魔海奇緣》（Moana）於2016年上映時口碑與票房俱佳，並榮獲奧斯卡「最佳動畫」和「最佳電影歌曲」提名，2024年的續集《魔海奇緣2》全球總票房更超越10億美元，再榮獲金球獎「最佳動畫」提名，人氣與口碑持續高企，兩大主角慕安娜和茂宜已成為近年觀眾最喜愛的迪士尼角色之一。真人版電影將於7月9日大銀幕上映，昨日首支正式預告登場，Moana再度回應大海呼喚，展開全新奇幻刺激的海上歷險。

真人版《魔海奇緣》將於7月9日大銀幕上映。

真人版電影還原動畫經典場面

電影在夏威夷小島實地拍攝，預告開首即伴以原創歌曲《How Far I’ll Go》，同時亦還原多幕動畫經典場面，Moana（Catherine Laga‘aia飾）與Maui（狄維莊遜飾）真人互動，重現經典航海精神。狄維莊遜化身的Maui展現超凡神力及幽默魅力，Moana駕駛獨木舟穿越驚濤駭浪，展現無畏勇氣，而島上載歌載舞場面更添上歡樂氣氛。

電影在夏威夷小島實地拍攝。（劇照）

電影中出現的可愛小豬Pua都驚喜回歸。（劇照）

The Rock長鬈髮造型曝光

真人版最大亮點，絕對是動畫原聲演出的大隻佬「The Rock」狄維莊遜 ，真身上陣神還原Maui一角，超健碩身型配上一頭長鬈髮、全身紋身和服飾，與動畫版一模一樣入型入格。狄維莊遜更親自擔任電影監製，並透露角色靈感源自其祖父 —— 已故酋長High Chief Peter Miavia，令演出別具文化與情感意義。至於女主角Moana，千挑細選下由17歲澳洲女新人Catherine Laga'aia擔演。她的一頭長鬈髮、蜜色皮膚、青春活力，完全與角色形神俱似，獲外國媒體一致好評，被譽為「完美人選」。此外，兩位主角亦將重新演繹金像提名音樂人林曼紐米蘭達 （Lin-Manuel Miranda）多首的原創歌曲，包括《You’re Welcome》、《I Am Moana (Song of the Ancestors)》及《How Far I’ll Go》等。

The Rock長鬈髮造型曝光！（劇照）