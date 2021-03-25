【哥斯拉大戰金剛】重溫60年代版本　哥斯拉戰敗原因勁騎呢

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-03-25 12:00

荷里活大製作《哥斯拉大戰金剛》（Godzilla vs. Kong）近日在香港上映，相信都好期待知道邊一隻巨獸會勝出這場世紀對決。其實這場對決早在半世紀前已上演過一次，當年日本東寶製作的《金剛決戰哥斯拉》，讓兩巨獸打足3場，最終哥斯拉戰敗，但原來賽果背後，被一個非常騎呢的原因左右！

金剛向哥斯拉叉頸真係好滑稽。（劇照）

《金剛決戰哥斯拉》講述太平洋製藥公司為宣傳旗下節目，特意到索羅門群島尋找金剛，金剛拯救了被八爪魚怪襲擊的眾人，當地居民讓牠喝下紅果汁令其沉睡，攝製隊計劃將金剛帶到日本；另一邊廂，聯合國特勘隊探查發光冰山時，意外喚醒了沉睡的哥斯拉，殺光了聯合國的人後，哥斯拉朝日本而去。

60年代嘅道具真係好醜樣。（電影截圖）

金剛在運送途中甦醒並逃走，因為動物之間的感應，牠朝著哥斯拉的方向前進，兩大巨獸終於碰，第一次對決由會發射高溫熱線的哥斯拉勝出。金剛逃到東京並進行大肆破壞，而且從高壓電塔吸收了電能，有利出克制害怕電流的哥斯拉。日本防衛隊向金剛發射紅果汁令其再次昏睡，並將牠送去哥斯拉身處的富士山，展開第二場對戰。

原來道具金剛比小朋友高少少。（劇照）

決戰期間，金剛剛巧被雷暴擊中，加上下雨令他身上的電流增強，功力大增的牠成功打敗哥斯拉。之後兩巨獸跌入海中，又進行第三回合對戰，最終浮上水面的只有金剛，哥斯拉就生死未卜。有指本來東寶安排最終由哥斯拉勝出，但因害怕得罪美國而改寫結局，對外稱金剛三戰兩勝，但面對本土觀眾就話兩者打成平手。

用汽球吊起金剛又幾有創意。（劇照）

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由於是上世紀60年代的出品，製作質素相當不入流，兩隻巨獸的模型相當醜隸樣，加上因為由人扮來對打，動作滑稽多於緊張刺激，但對於當時的觀眾來說已夠震撼。戲中有一幕令人印象深刻的是，人類將金剛綁上巨型汽球，將他送往富士山跟哥斯拉開戰，這一幕睇幾多次都咁好笑。