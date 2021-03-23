【哥斯拉大戰金剛】內地預告驚現機械哥斯拉　兩大巨獸聯手抗敵？

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-03-23 14:41

由Netflix電影《死亡筆記》（Death Note）導演Adam Wingard執導的《哥斯拉大戰金剛》（Godzilla vs. Kong）是「怪獸宇宙」的第四部作品，屬於《哥斯拉》、《金剛：骷髏島》及《哥斯拉II：王者巨獸》的續集電影，故今集導演順利把哥斯拉及金剛放在同一戰場，上演一場世紀決鬥。然而正當電影準備上映之際，電影的內地官方微博今日公開終極預告，更表明「神秘新角色強勢登場」，震撼不少影迷。

哥斯拉與金剛的決戰即將上映，但電影的官方微博今日公開了將有「神秘新角色」登場。（《哥斯拉大戰金剛》劇照）

其實在首條預告公開時，當時已經有影迷發現一個巨大的模糊身影出現襲擊人類，而被襲擊的地點就是香港觀眾非常熟悉的海山樓。隨即有網民認為這神秘身影就是萬眾期待的「機械哥斯拉」。

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之後甚至有粉絲發現，日本男星小栗旬在預告閃現時，其後方的電子訊息疑似與「機械哥斯拉」有關。皆因當時有粉絲見到他身後的巨大螢幕有哥斯拉的圖像，而且還附有數據，懷疑他是控制「機械哥斯拉」的幕後黑手。

當時已經有粉絲認為小栗旬是控制「機械哥斯拉」的幕後黑手。（《哥斯拉大戰金剛》劇照）

甚至在本月初，墨西哥公司Heredia Clothing在Twitter公開了一系列與《哥斯拉大戰金剛》有關的周邊商品，當時其中一款商品就包含了機械哥斯拉的全身造型。於是讓粉絲猜測哥斯拉與金剛將會在今集聯手對抗「機械哥斯拉」。

事實上在《哥斯拉II：王者巨獸》的片尾片段已經埋下「機械哥斯拉」的伏線。當時的片尾片段公開多份報紙，其中一份報紙是關於君主計畫已成功研發出大型機械人，故粉絲一直相信這其實就是「機械哥斯拉」。

《哥斯拉II：王者巨獸》的片尾片段早已向影迷交代「機械哥斯拉」將會登場。（網上圖片）

直到今日，官方公開的終極預告就證實了粉絲的其中一項推測，皆因從最新的預告可以見到「機械哥斯拉」的真身。除此之外，在約1分半鐘的預告中還有不少新畫面出現，讓粉絲更加期待。大家更推測故事走向，相信兩大巨獸最終會因為機械哥斯拉的出現，要世紀聯手抗敵。