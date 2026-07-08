功夫女足｜周星馳新片預售票房登榜首　官方火速發聲明打擊黃牛

由喜劇天王周星馳執導的矚目大作《功夫女足》官方正式宣布，新片將於7月11日全國盛大上映，消息曝光後隨即引發全城影迷瘋狂追捧。根據最新預售數據顯示，截至下午2時08分，《功夫女足》在內地的首日預售票房已飆升至高達2559.1萬人民幣（約2953萬港元），強勢狂攬當日全國電影總票房的94.7%，處於絕對壟斷地位。目前，該片的總預售票房更已迅速突破3075.6萬人民幣（約3549萬港元），未正式公映便已展現無敵姿態，輕鬆奪得今年暑假檔期的預售冠軍寶座。

輕鬆奪得今年暑假檔期的預售冠軍寶座。（貓眼）

《功夫女足》登想看榜榜首。（貓眼）

官方火速發聲明嚴厲打擊黃牛

隨著電影熱度爆棚，市場上也隨之出現不法亂象。對此《功夫女足》官方日前緊急發出嚴正聲明，指出發現部分網絡平台及私人管道正在擅自散布有關影片各類線下活動的不實資訊，甚至出現非法倒賣、有償代搶線下活動門票的違規行為，這不僅嚴重擾亂秩序，更存在極大的詐騙風險。官方強烈呼籲觀眾認準正規管道，強調一切活動資訊均以官方平台發布為準，切勿輕信所謂「內部名額」或「有償代搶」等話術。官方同時表明堅決抵制黃牛倒賣，警告購買黃牛票不僅要承擔財物損失及個人資訊外洩的風險，還極可能因票務無效或身份核驗失敗而遭到拒絕入場，官方目前已密切監控並排查相關違法行為，全力保障觀眾權益。