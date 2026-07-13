功夫女足收五億票房　周星馳罕現身宣傳自爆片場無權威遭後輩調教

周星馳執導兼編劇的新作《功夫女足》日前於全國正式上映，延續2001年經典《少林足球》「功夫加足球」的核心概念，挾着星爺的強大號召力，甫開畫僅2個多小時票房已火速破億，首日總票房更直衝2億人民幣，刷新影史暑期檔首日場次紀錄。截至昨日（12日）晚上，票房已突破5億人民幣，成績相當亮眼。



截至昨日（12日）晚上，票房已突破5億人民幣，成績相當亮眼。（Weibo@淘票票）

片尾彩蛋「空位」成最大淚點

伴隨強勁票房，片尾彩蛋成為全片最大焦點。周星馳在片尾僅以背面出鏡，身旁刻意留出一個沒有任何標註的空座位。網民直指該空位正是對應當年在《少林足球》中吳孟達飾演的「黃金右腳」位置。達哥生前曾感性表示「只要我沒死、他還在拍，總有合作機會」，如今星爺以電影語言寄託思念，雖天人永隔，仍令無數影迷唏噓淚目。

片尾彩蛋「空位」成最大淚點。（《少林足球》電影劇照）

可惜人事已非，令影迷倍感唏噓。（《少林足球》電影劇照）

天津路演感觸落淚

為宣傳新片，久未公開露面的周星馳近日攜同張小斐、迪麗熱巴、張藝興等主演展開馬不停蹄的路演。一向低調的星爺在天津謝票時罕見流露感性一面，當被全場齊聲高呼支持時，他一度感動得眼泛淚光。而現場除了有感人場面，亦不乏溫馨搞笑的經典互動。有觀眾提問星爺，有哪句台詞是想對20年前《少林足球》中的自己說的，他立刻看向身旁的熱巴笑問：「是哪一句啊？請教一下這個『專家』！」熱巴隨即在旁小聲出主意，星爺聽完秒get兼大讚：「好主意！其實踢球就是為了踢球。」

天津路演感觸落淚。（Weibo@電影功夫女足）

周星馳近日攜同張小斐、迪麗熱巴等主演現身天津路演。（小紅書圖片）

周星馳自爆片場無權威

而移師長沙站路演時，星爺更展現幽默謙虛一面，自爆在片場「一點都不權威」，反而經常被演員們「逆向調教」。他笑指飾演隊長的張小斐經常糾正他：「導演不是這樣子的，凡事要有一個『度』，不能太火爆。」他更盛讚飾演「師叔公」的張藝興很有個人想法，主動提出多演幾個版本供導演選擇，星爺笑言最後反而是對方教導了自己：「有時候不能把自己的想法強加於別人身上，讓別人去發揮他自己，往往有不錯的效果。」

電影《功夫女足》長沙路演。（Weibo@電影功夫女足）

口碑兩極掀網絡大戰

然而與火爆票房相反的是，該片口碑在網絡上陷入劇烈撕裂。部分影迷大讚熱血搞笑，適合全家觀看；但東方衛視知名主持人林海卻公開曬出票根狠批：「星爺，不欠你了。好難看。」不少網民更狠酸這是「對過去自己的拙劣模仿」，甚至有毒舌評論直言：「梗是三十年前用剩下的，根本是殭屍肉返場大促銷！」評價呈極端兩極化發展。

部分影迷大讚電影。（小紅書截圖）