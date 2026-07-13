功夫女足丨香港定檔8月13日上映　內地狂吸5億票房躋身年度前十

由傳奇導演周星馳執導的全新力作《功夫女足》，已於7月11日在中國內地正式公映。雖然影片在開畫後口碑呈現兩極化，但「星爺」的號召力依舊驚人，票房表現極為亮眼。截至目前為止，《功夫女足》的內地總票房（含預售）已勢如破竹突破5.14億元人民幣，在極短時間內便強勢躋身2026年度全國票房榜的前十名。

周星馳自編自導的全新作品《功夫女足》，鐵定7月11日中國內地正式公映。（《功夫女足》海報）

《功夫女足》香港定檔8月13日上映

香港觀眾引頸以待的映期亦已正式落實。恒生影業7月13日正式宣佈《功夫女足》將於8月13日 在香港、澳門及馬來西亞同步上映。宣傳圖片以搶眼的紅色為主調，並印有「周星馳回來了」字樣，氣勢十足。此外，新加坡及印尼亦將分別於8月6日及8月12日上映《功夫女足》。

電影《功夫女足》香港定檔8月13日上映。（FB圖片）

延遲一個月上映：避開荷里活巨製的雙刃劍

針對香港及部分東南亞地區落實於8月中旬上映的安排，業界普遍認為這是一場經過深思熟慮的商業部署。然而，與內地首映相差超過一個月的「時間差」，對於本地觀眾的觀影意欲及最終票房表現，無疑是一把雙刃劍。香港之所以推遲上映，某程度上是為了避開同期兩部荷里活超級大片，《奧德賽》（The Odyssey）與《蜘蛛俠：英雄重生》（Spider-Man: Hero Reborn）的直接競爭。延至8月中旬暑假尾聲上映，能有效承接暑期檔的餘熱，爭取更充裕的黃金場次。

內地的精彩片段、劇情大結局甚至是關鍵笑點，在未來一個月內將充斥抖音、小紅書及Facebook等社交平台，容易削弱本地觀眾買飛入場的新鮮感。目前內地評價呈現兩極化，隨着時間推移，負面評價或「避雷」攻略可能會提前在香港網絡社群發酵，從而「勸退」部分持觀望態度的邊緣觀眾。時間差愈長，市場上出現高清盜版源的風險就愈高，這對於十分依賴本地票房的華語片來說，是一大致命傷。

電影《功夫女足》長沙路演。（Weibo@電影功夫女足）

《功夫女足》在內地上映，未見有大型宣傳，戲院亦只有標準的廣告宣傳板。（許育民 攝）

《功夫女足》邀請劉嘉玲特別演出。（《功夫女足》預告截圖）