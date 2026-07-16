功夫女足丨星爺親證《功夫女足2》已排程　有望連動《少林足球》

「喜劇之王」周星馳（星爺）再次為影壇投下震撼彈，於成都及深圳舉辦的新片路演謝票現場，星爺親口證實《功夫女足2》已正式進入規劃階段。他更當場向全場觀眾霸氣放話，指片中的「峨眉隊」目前只打爆了一半世界，未來會繼續打爆另一半，預示續集將會把戰場由國內聯賽直接升級至更具感官刺激的「國際賽事」，令全場影迷熱血沸騰。

星爺親口證實《功夫女足2》已正式進入規劃階段。（微博圖片）

「下一部拍什麼？」星爺展現招牌壞笑

在路演現場，有一位小朋友天真地舉手發問：「星爺爺，你拍的電影都那麼精彩，你下一部戲會拍什麼呀？」星爺隨即露出他極具標誌性的經典「壞笑」，給出了方向明確卻又充滿懸念的幽默答覆：「峨眉隊要打爆全世界！目前只打爆了一半，還有另一半未來要繼續打爆。」這種「永遠不給完整答案」的留白手法，依然是大家最熟悉的「周星馳風格」，星爺習慣將具體劇情留作懸念，更大程度地激發了影迷無限的想像空間。

台下小女仔發問星爺：下一部會拍什麼？（微博截圖）

星爺更透露，峨眉隊要打爆全世界，女足目前只打爆了一半，還有另一半未來要繼續打爆。（微博截圖）

隱藏劇情曝光 有望連動《少林足球》

除了確認續集的規劃，星爺還向現場觀眾透露了兩個讓人極度興奮的「隱藏設定」與彩蛋。星爺爆料，在第一部中陪在「師太」身邊打麻將的四位阿姨，其實全都是刻意收斂實力的「隱世武林高手」，她們驚人的真正武功，將會留到續集才會正式展露。在《功夫女足》的片尾彩蛋中，周星馳與林子聰（肥仔聰）以經典電影《少林足球》的造型驚喜現身，並拋出一句台詞：「那就和她們踢一場！」這幕世紀同框無疑提前向影迷預告，續集將會上演一場「少林男足 vs 峨眉女足」的男女頂尖對決，將兩大IP的情懷直接拉滿。

《功夫女足》有望連動《少林足球》。（IG@stephenchow）

原班人馬有望回歸 星爺謙遜吐心聲

關於《功夫女足2》的幕後與主演班底，目前已透露出相當明朗的意向。周星馳大概率將繼續擔任導演與編劇。雖然他本人極大可能不會在正片中親自出鏡，但將會以幕後靈魂人物的身份全程坐鎮指導。同時，第一部的主演們均表達了強烈的回歸意願。女主角張小斐在路演中爽快表態：「星爺敢拍，我就敢來！」而迪麗熱巴、張藝興等核心陣容亦大概率會續約回歸。

面對影迷排山倒海的支持，向來低調的星爺在路演現場亦罕有地吐露心聲，顯得十分謙遜。他真誠地感謝大家捧場，並直言自己「真的有些慚愧」：「從來沒有人欠過我任何一張電影票。相反，我常常覺得，是我欠觀眾更多。」星爺表示，自己拍戲最在意的，就是有沒有辜負觀眾的期待。