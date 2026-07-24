功夫女足｜票房狂收17億　周星馳明確回答有續集：已想好故事重點

周星馳執導的新作《功夫女足》氣勢如虹，在中國暑假檔老少觀眾通吃，上映13天票房已破17億人民幣。



面對影迷對續集的強烈期盼，周星馳在宣傳活動中給出了明確答案「有」，而且已經想好核心重點，就是用中國功夫「打爆」全世界。

面對影迷對《功夫女足》續集的強烈期盼，周星馳在宣傳活動中給出了明確答案「有」，而且已經想好核心重點。（Weibo@電影功夫女足）

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周星馳之前曾透露：

峨眉隊的目標就是打爆全世界，已經打爆一半了，未來還是要繼續打爆，我希望把這個故事繼續延續下去。

如今《功夫女足》票房大賣，讓他更有動力與資金的支援，想必下一部電影無需讓影迷等太久。

《功夫女足》的成功也對主演張小斐、迪麗熱巴及張藝興，在事業上有很大的加分作用。

張小斐證明不是跟好友賈玲合作，她的電影也能賣出佳績；迪麗熱巴之前因幾部主演劇集成績平平，加之同為「90後小花」的楊紫已憑《生命樹》斬獲白玉蘭獎視後，兩人的差距一度被外界認為拉大，但《功夫女足》大賣為熱巴注入了一劑強心針。

而張藝興在片中的演技備受肯定，被網民評為三人中最契合周星馳無厘頭風格的演員。從韓團EXO出身的他毫無偶像包袱，展現了自己的可塑性，《孤注一擲》《功夫女足》票房成績亮眼，跨界轉型成效顯著。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】