功夫女足｜周星馳讚迪麗熱巴總有驚喜　特技動作親自上陣完成到位

「喜劇之王」周星馳（星爺）時隔多年重出江湖，自編自導的新片《功夫女足》才剛上映便在大陸引爆觀影熱潮，票房開紅盤！14日晚間，主演迪麗熱巴與張藝興的工作室紛紛發文，興奮宣布電影票房已強勢衝破7億人民幣（約8.1億港元），展現星爺無人能敵的票房號召力。



周星馳：迪麗熱巴總有驚喜

星爺近期也帶著演員們跑電影院與影迷近距離互動，在今日的杭州見面會上，談到迪麗熱巴，周星馳言談全是稱讚。

周星馳（星爺）近期也帶著演員們跑電影院與影迷近距離互動，談到迪麗熱巴，周星馳言談全是稱讚。（微博圖片）

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星爺透露，因為拍攝節奏緊湊，迪麗熱巴能鍛鍊的時間非常有限，

但她一上場就做得非常到位，完成度極高！

他更笑稱，每次迪麗熱巴演完他都想「再來一個」，並非演得不好，而是迪麗熱巴總能激發出更特別的銀幕驚喜。

接到邀約以為是詐騙？女神閉關3個月化身鐵娘子

迪麗熱巴主演星爺電影也帶來高話題度，其實她坦言當初接到副導演的邀約電話時，第一反應以為是詐騙，直到耳邊傳來周星馳招牌的聲音才敢置信。

為了完美詮釋片中前鋒「鈺瓏」一角，迪麗熱巴這次可謂吃足苦頭。她不僅直接推掉3個月的精華商案，甚至閉關接受每天5到6小時的足球與功夫魔鬼集訓。敬業的她片中全程素顏上陣，為了呈現運動員體態更狂吃增肌。片中特技動作她一律親自上陣，一場高難度的「倒掛金鉤」足足拍了17次才過關，連雨天泥地摔打戲也不喊苦，難怪能收服向來嚴厲的星爺。

卡司陣容超華麗！引爆華語影壇話題

《功夫女足》由周星馳執導，集結張小斐、迪麗熱巴、張藝興領銜主演，更有劉嘉玲、佐藤健等大咖驚喜特演，講述峨眉隊一路逆襲奪冠的熱血故事。

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