柯震東陳靜《我未許願先吹蠟燭》演夫妻　爆15年前香港緣分超驚人

柯震東主演新片《我未許願先吹蠟燭》將於8月14日上映，這次他一改過去青春形象，首度挑戰飾演已婚男子。片中與他飾演夫妻的是香港演員陳靜（Dada），她曾以電影《低俗喜劇》入圍金馬獎最佳女配角。



久未在台灣公開露面的她，也特地向台灣觀眾問候，並分享與柯震東其實早在出道初期就曾合作，如今再度相遇還在電影中成為夫妻，讓她直呼是「很奇妙的緣分」。

陳靜在電影中演柯震東老婆。（《我未許願先吹蠟燭》劇照）

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劇組也宣布8月7日至9日將在台灣舉辦特映活動，由柯震東、邱士縉及導演周鉅宏親自出席與影迷見面，門票預計31日開賣，詳細資訊可至電影官方社群平台查詢。

片中柯震東飾演一名外表看似不得志、內心卻十分專情的丈夫，為了支付房貸努力工作，只希望給妻子一個穩定的家。然而，陳靜飾演的妻子經常不見人影，讓他苦苦等待，甚至連劇中的小女孩JoJo都看不下去，夫妻間的情感糾葛也成為故事一大看點。

陳靜透過影片向台灣粉絲打招呼表示，很久沒有和大家見面，前陣子替自己安排長假，到不同地方旅行放鬆，也重新充電迎接新的工作挑戰。她透露，目前正積極籌備個人YouTube頻道，內容將圍繞運動、健康及身心靈，希望未來能與粉絲分享更多生活點滴。

她也分享，自己一直很喜歡到台灣旅行，無論是美食、風景或濃厚的人情味，都讓她感到格外放鬆，因此近期也計畫再訪台灣，除了品嚐美食外，也期待新作品上映後，能有機會親自與台灣觀眾見面。

雖然《我未許願先吹蠟燭》是兩人首次正式合作演戲，但陳靜透露，其實早在2011年跨年活動時就與柯震東有過合作。當時兩人在香港商場同台，她身穿婚紗參與活動，如今竟在電影中真的飾演夫妻，讓她笑說彷彿命運早已安排好這段緣分。

談到首次合作的感受，陳靜不吝讚美柯震東，形容他是一位極具魅力與表演天分的演員，也一直有關注對方的作品。她表示，柯震東拍攝時相當投入且專業，不僅能迅速帶動現場氣氛，也讓對手演員很快進入角色，是一位能帶給合作夥伴高度安全感的演員。

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