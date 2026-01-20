36歲咪神陳靜著低胸Bra Top做Gym夾出深溝　大晒極致蜜桃臀一字馬

現年36歲的「咪神」陳靜（Dada）出道多年，昔日憑著「百果園E神」之名及其魔鬼身材橫掃寫真界，及後轉戰影壇更憑《低俗喜劇》中「爆炸糖」一角勇奪金像獎「最佳女配角」。近年陳靜Dada明顯減產，過著養尊處優的闊太式生活，不時周遊列國享受人生。近日身處印尼峇里島度假的她，參加了當地的專業健身營，更在IG大派福利，上載了一系列火辣運動照及影片，其驕人身段隨即成為網民熱話。



低胸小背心做Gym 大晒最強蜜桃臀

在曝光的影片中，陳靜身穿超低胸運動Bra Top配搭緊身短褲，置身於大型健身室內揮灑汗水。無論是踩健身單車、做高強度間歇訓練（HIIT），還是利用器械鍛鍊手臂及大腿肌肉，她都應付自如。

不過，網民的焦點始終離唔開陳靜那副「最強Body」。緊身的戰衣令她34E的豐滿上圍呼之欲出，夾出深不見底的「事業線」，輕易做出「一字馬」及平板支撐等高難度動作，柔軟度極高，視覺效果極具震撼力。

在一輪特訓下，其小纖腰練出明顯的腹肌線條，配合逆天長腿以及又圓又堅挺的「蜜桃臀」，完美呈現出極致誘人的S形曲線。片中做到香汗淋漓的陳靜，性感指數簡直爆燈，難怪一眾網民紛紛留言派「心心眼」激讚。

視運動為財富 住西九千萬風水屋

陳靜如此勤力操練，除了是為了保持外形，更有一套獨特的運動哲學。她曾在訪問中透露，每日都會堅持至少做一種運動，認為這不僅是為了塑造線條，更重要的是磨練意志力與自控力，從而令整個人充滿正能量，並形容這絕對是一種「財富」。

陳靜（Dada）擁有天使面孔魔鬼身材，是圈中數一數二的宅男女神，但不少網民最近指她做運動做得太過火，搞到上圍縮水，養眼度大減。（IG@dadachan）

回顧陳靜的演藝路，雖然曾在2013年一度閃電宣佈退出娛樂圈，2017年又因耳水不平衡停工休養，但這些並無阻其生活質素。據悉，投資有道的她早已「升呢」，曾搬入位於西九龍的千萬風水豪宅居住，如今生活無憂，閒時做運動兼環遊世界，絕對是圈中的「人生勝利組」。