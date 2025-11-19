九把刀15年心血結晶《功夫》電影版劇照曝光　由這萬年高中生主演

九把刀自編自導的《功夫》改編自《都市恐怖病》系列同名小說，融合動作、奇幻與懸疑元素，斥資近三億元台幣（約7489萬港元），歷時兩年打造。官方10月27日釋出超前導預告，宣布將於2026年2月春節檔期上映，引影迷相當期待。



這也是九把刀四度攜手柯震東，特別為其量身打造角色「淵仔」，有不少精彩動作戲。

《功夫》集結戴立忍、柯震東、朱軒洋、王淨、劉冠廷等實力派卡司。超前導預告中，戴立忍一句「有一種東西叫正義！」震撼開場，短短90秒影像氣勢磅礡，瞬間在社群媒體掀起討論。

《功夫》集結戴立忍、柯震東、朱軒洋、王淨等實力派卡司。（《功夫》劇照）

九把刀表示，《功夫》是他15年創作心血的結晶，也是對動作電影的致敬與挑戰。他提到，這部作品不僅是打鬥場面，更是關於人生淬煉與信念試煉。從《那些年，我們一起追的女孩》到《請問，還有哪裡需要加強》，他將過去經典片段融入預告，展現創作能量的全面爆發。

九把刀坦言，這是他長久以來的夢想計劃。過去受限於特效技術，許多腦中構思的場景無法實現，如今隨著台灣電影產業在視覺特效與後製技術的提升，他得以用成熟的影像語言與國際級特效，將多年醞釀的畫面呈現給觀眾，力求成為台灣奇幻動作電影的里程碑。

九把刀這回四度攜手柯震東，特別為其量身打造角色「淵仔」，並透露柯震東身上有他想要的熱血與不服輸精神。柯震東此次將挑戰高強度動作戲，與戴立忍、朱軒洋共同化身動作片新星，令人期待。

全片劇情講述魯蛇高中生淵仔（柯震東 飾）跟阿義（朱軒洋 飾）遇上了身懷蓋世武功的流浪漢黃駿（戴立忍飾），還有好奇的女同學乙晶（王淨 飾）也加入學習功夫的行列，他們不只要重建這個城市的正義，也要解開黃駿的身世之謎，還有「功夫」背後的顛覆性大祕密。

