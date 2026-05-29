《屍殺禁區》影評｜血肉屏障揭人性黑暗　活屍進化暗藏AI寓言

《屍殺禁區》（Colony）娛樂性★★★☆／藝術性★★☆



故事

首爾市中心一棟摩天大樓突然暴發原因不明的集體感染。最初，感染者會像野獸般四肢爬行、瘋狂撕咬，隨着時間推移，他們竟開始進化。生物工程師權世貞（全智賢Jun Ji-hyun飾）與一群倖存者，為了逃出生天，只能冒險一路往頂樓前進，尋找宛如「活體解藥」的徐英哲（具教煥Koo Kyo-hwan飾），並且等待救援。不料，徐英哲不惜利用感染者築起血肉屏障，將倖存者一步步逼入絕境。

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影評

活屍題材電影拍了千百回，若到了今天還能玩出新花樣，本身就是一件值得慶祝的事。我帶着這樣的心情走進戲院，就想看看它這次還能怎麼玩。

先亮出三個不用多解釋的看點：

一、《屍殺列車》（Train to Busan）導演延尚昊（Yeon Sang-ho）再拍活屍題材大片；

二、韓國頂級女神全智賢相隔11年重返大銀幕；

三、人物點兵兵，誰會先被咬爛丟命？



延尚昊10年間拍了三部活屍長片：2016年《屍殺列車》至今依然是難以超越的天花板之作；2020年《屍殺列車2：半島》（Peninsula）雖把世界觀拉大，卻因滿目灰黃廢墟感，讓我始終抽離。2026年《屍殺禁區》則回到熟悉的城市空間，代入感比《半島》強上許多，整體觀感落在兩部前作之間。

除了「先入為主」的情懷因素，本片不及第一部的部分，在於它將反派設定得太明確，善惡黑白分明，少了那種人在絕境中被迫做選擇的掙扎感。至於藏在災難背後的社會階層隱喻與人性反思，力度明顯不比第一部。

倘若想追求純粹的感官刺激，不想用腦，活屍片該有的「咬來咬去」、血漿狂噴、活屍疊羅漢等場面，這部片沒少。要是想往深一層看，它其實藏着玩味的觀看角度。

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AI如活屍讓人同化

延尚昊擅長把現代人的「恐懼」悄悄縫進他的電影世界裏。這回的活屍，不再只是見人就咬的死呆怪物。他們會學習，然後集體進化，開始懂得分辨、組織、共享知識，甚至學會欺詐與圍獵。我突然想到AI——你餵它什麼，它就會長成什麼；你訓練它什麼，它或有一天會循着那些指令反噬你，再把你同化。

關於知識共享、集體同頻共振的活屍設定，寫這篇影評的同一天，在路上看見AI智能牀廣告寫着「越睡越懂你」，那一剎覺得，我其實不希望有一張牀會如此了解我的身體，誰知道它會不會「告訴」別人？

又恰好讀到一篇以《偉大的平庸機器：AI先殺死了爛文筆，如今連好文字也正被磨平》為標題的海外評論文。文章大意是，在AI時代，糟糕的文字被淘汰的同時，好的文字也開始被模板化。

無論是AI還是活屍，它們變強的同時，彷彿也意味着所謂的天賦、才華與獨特性正漸漸消失，世界走向一個人人都能當作家、音樂家、畫家、科技達人的時代……

片中引入「螞蟻死亡漩渦」概念：當行軍蟻失去訊息費洛蒙（trail pheromone）軌跡後，便會盲目互相跟隨，最終繞成一個不停旋轉的圓圈，直到集體力竭而死。

藉此凸顯，在集體知識共享之後，一旦方向被誤導，便可能一錯萬錯，讓所有「螞蟻」陷入同一種執迷之中。這既是光明面，也是陰暗面，就看你到底是懂得獨立思考的人類，還是早已淪為「螞蟻」般的活屍。

最後談演員。作為看愛情喜劇片《我的野蠻女友》長大的觀眾，我眼裏始終帶着「全智賢光環」，總會忍不住為她多加幾分。具教煥之前才在韓版《後來的我們》裏當愛情片男一，這次搖身變成陰冷偏執的反派，讓人見識到他的多變性。池昌旭（Ji Chang-wook）飾演保護姐姐的保安人員，動作戲大多親自上陣，但角色發揮有限。

無論過去還是現在，依然讓我佩服的，還是那些演活屍的演員。據知，這次集結了動作演員、現代舞舞者及大量群演，那些詭異扭曲，卻又帶着某種肢體美感的動作設計，實在值得點贊。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】