TVB最靚仔童星丁力碩士畢業變型男　闖荷里活曾與里安納度同框

TVB經典劇集《陀槍師姐》中，除了歐陽震華、關詠荷，以及魏駿傑、滕麗名兩對CP外，飾演關詠荷兒子「家樂仔」的童星丁力亦是觀眾的集體回憶。曾被譽為最靚仔童星的丁力現已蛻變成5呎9吋高的型男，雖然已淡出香港娛樂圈，但並沒有放棄演藝夢，勇闖荷里活發展，更曾與奧斯卡影帝里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）對戲。

《陀槍師姐》中飾演「娥姐」關詠荷兒子，精靈可愛的「家樂仔」丁力，是深受觀眾喜愛的童星。（劇照）

丁力曾被網民譽為最靚仔童星。（劇照）

「家樂仔」丁力擁高學歷碩士畢業

丁力自13歲起便遠赴海外升學，之後升讀位於紐約的羅徹斯特理工學院（Rochester Institute of Technology）電機工程課程，並取得學士及碩士學位，但因為他對演戲仍有濃厚興趣，故同時修讀了經濟學與戲劇的副修課程。近日有網民留意到丁力的近況，並將其照片分享到社交平台，隨即引起網民大讚五官輪廓變化不大，更多了幾分成熟男人味：「佢大個無咩點變喎😳」、「大咗都仲幾靚仔呀！」、「沒長殘真好，還那麼可愛」、「長大後都還挺帥的」。

小時候的丁力好可愛。（劇照）

丁力身高5呎9吋，由可愛童星變型男。（IG圖片）

網民大讚丁力長大後依然靚仔。（IG圖片）

闖荷里活拍電影追夢

丁力當年在《真情》、《封神榜》、《無頭東宮》、《戇夫成龍》等經典劇集，因可愛容貌及精湛演技令觀眾留下印象。為繼續追尋演藝夢，丁力闖荷里活向電影發展，並在波士頓的Emerson College修讀劇本寫作證書課程。丁力在讀書期間參與多部學生短片製作，更在幕後擔任製作人、攝影等不同崗位。

為繼續追尋演藝夢，丁力闖荷里活向電影發展，並在波士頓的Emerson College修讀劇本寫作證書課程。（IG圖片）

拍Netflix電影曾與里安納度對戲

丁力參與過幕後不少工作，更在IG分享與《尚氣》男主角劉思慕同框合照，似乎在荷里活發展得不俗。另外，他更曾參演Netflix電影《千萬別抬頭》（Don't Look Up），當中更曾與奧斯卡影帝里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）及影后珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）同場對戲。

丁力在IG分享與《尚氣》男主角劉思慕同框合照。（IG圖片）

丁力曾參演Netflix電影《千萬別抬頭》（Don't Look Up），與里安納度及珍妮花羅倫絲同框對戲。（電影畫面）

雖然戲份不算很多，但能夠與影帝影后同場對戲，相信是不少人夢寐以求的經驗。（電影畫面）

丁力在戲中飾演研究生。（電影畫面）