「蜘蛛俠替身」竟是河南人　大戰手合會全靠他　演員親揭幕後秘辛

漫威電影新片《蜘蛛人：重生日》（Spider-Man: Brand New Day）上映後話題不斷，近日一名來自內地河南的演員王壯壯在社群平台透露，自己擔任男主角湯賀蘭（Tom Holland）的部分動作替身，片中大戰「手合會」就是由他完成的。



笑喊：挨很多打但很帥

據《紅星新聞》報導，王壯壯在網絡上分享拍攝現場照片及與主演霍蘭德的合影，他表示，自己主要負責蜘蛛人的高難度動作及危險戲份，拍攝期間吃了不少苦頭，不但經常摔打、挨揍，還得完成各種高強度武打動作。

王壯壯在網絡上分享的《蜘蛛俠4》花絮照片（微博圖片）

更多王壯壯在網絡上分享的《蜘蛛俠4》花絮照片：

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不過，他笑說：

雖然挨了不少打，但覺得自己很帥。

王壯壯透露，拍攝最大的樂趣就是角色切換：

這邊替完蜘蛛人，下一場馬上又去演忍者。

由於電影需要大量動作場面，替身演員經常同時飾演多個不同角色，在鏡頭前後快速轉換身分，也是劇組拍攝的日常。

除了分享拍攝經歷，王壯壯也談到與主演合作的印象。他表示，湯賀蘭私下相當親切、沒有明星架子，對工作人員態度友善，合作過程十分愉快。而飾演女主角的千蒂亞（Zendaya）也讓他印象深刻，指出她拍戲時幾乎不帶助理，待人自然隨和，沒有距離感。

消息曝光後，不少內地網友驚呼，原來好萊塢大片中也有不少華人動作演員參與幕後製作，紛紛留言表示：

「河南弟也是蜘蛛人」

「原來真正飛天遁地的是河南弟」

「替身也是英雄」



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