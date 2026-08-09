《九門》「尹新月」換新人演員惹負評　觀眾追問：趙麗穎去哪了？

《老九門》續作《九門》於7月30日首播，這部讓劇迷苦等10年的作品，開播後首波登上熱搜榜的話題，竟是「趙麗穎去哪了」。事緣10年，趙麗穎僅憑客串數集便將「尹新月」一角塑造為經典，可惜她沒有參演續集，角色改由2001年出生的新人演員王奕婷接棒。這場換角風波隨即引發網民熱議，當中40歲的陳偉霆與王奕婷相差16歲，年齡差距讓二人同框時嘲似兩父女，而劇組在配音上的安排亦引爆網民不滿。



左為《九門》中王奕婷飾演的新版「尹新月」，右為《老九門》中趙麗穎飾演的「尹新月」，兩人氣質與眼神截然不同。（微博@貓街折耳兔）

趙麗穎雙料視后身價今非昔比 難再回歸情懷局

趙麗穎未有參演《九門》其實早已有跡可循，近年她憑藉高質素的作品成功轉型，先後獲得第34屆飛天獎與第32屆金鷹獎兩座最佳女主角獎座，晉升雙料視后，事業重心已轉向大銀幕與高規格正劇。

趙麗穎如今身為雙料視后，事業路線全面升級，無緣回歸《九門》續作，成為不少劇迷一大遺憾。（微博@趙麗穎）

對如今貴為影視圈頭號女星的趙麗穎而言，無論是戲份排位還是製作預算，《九門》劇方都難以企及其要求，將少女感十足的「尹新月」一角交由新人接棒，本來是正常的演藝圈操作，但劇組後續的處理手法仍招致不少負評。

2001年出生的新生代演員王奕婷接手演出「尹新月」，面對原劇《老九門》粉絲的高期待，她從外形到演繹都要承受來自各方嚴格審視。（微博@王奕婷ting）

王奕婷與陳偉霆年齡差16歲 同框被嘲父女

觀眾雖然理解趙麗穎無法回歸，卻難以接受角色前後落差。新版「尹新月」由千禧後演員王奕婷接棒飾演，而「佛爺」張啟山依舊由1985年出生的陳偉霆擔綱。現年40歲的陳偉霆經過十年沉澱，氣場越發沉穩成熟，與年輕16歲的王奕婷同框時，被不少網民調侃「似長輩帶晚輩，多過似夫妻」，甚至被嘲似父女，缺乏原版的強烈CP感。

陳偉霆再演「張啟山」，與王奕婷相差16歲，被網民嘲「好似帶女拍拖」。（微博@貓耳豚饅）

不過，這場換角風波真正的致命傷，在於劇組「換臉不換聲」的神操作。根據配音陣容名單顯示，新版「尹新月」的配音員，依然沿用十年前為趙麗穎配音的喬詩語。當「張啟山」叫出一聲「夫人」，觀眾耳邊傳來的是熟悉的聲線，但視覺畫面卻是一張年輕的新面孔，違和感登時滿溢。

舊版《老九門》中趙麗穎飾演的「尹新月」已成無法磨滅的經典角色。（微博@老九门那些事）

強烈的聲畫割裂感讓觀眾瞬間沸騰，網民紛紛形容為「閉眼聽到以為是趙麗穎、睜眼看到是王奕婷」、「簡直係替身情節」。新浪微博話題「尹新月出戲」的閱讀量迅速突破3億，討論量超過12萬條；連帶「趙麗穎版尹新月含金量還在上升」亦登上熱搜。