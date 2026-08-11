《花開錦繡》首集鄧恩熙披嫁衣出嫁兼出殯！中式恐怖美學震撼觀眾

【花開錦繡】由丁禹兮、鄧恩熙主演的2026年暑期古裝大劇《花開錦繡》，第一集開播即上演極致的中式恐怖！女主角傅庭芸（鄧恩熙飾）竟在自己「出殯」的同一天披上嫁衣出嫁，哀樂與嗩吶交錯、白幡與喜轎僵持對峙，這場震撼的「紅白相撞」不僅令觀眾直呼頭皮發麻，更揭開了女主角以「自救型婚姻」向封建禮教全面反擊的血淋淋序幕。



丁禹兮、鄧恩熙主演的2026年暑期古裝大劇《花開錦繡》，於2026 年 8 月 9 日開播，首集上演極致中式恐怖。（微博＠花開錦繡官微）

拆解「紅白對衝」真實場景佈置

內地劇評分析，這場戲將封建禮教的「白」和新生反抗的「紅」放在同一時空對衝，形成了強烈的視覺衝擊。劇情設定中，傅家出殯的白色隊伍與迎親的紅色花轎在同一條街道上迎面相遇，滿天的慘白紙錢、孝服與高舉的白幡，與刺眼的紅嫁衣、紅蓋頭及喜轎形成強烈而刺目的色塊碰撞。

《花開錦繡》首集畫面將代表封建禮教的「白」，與象徵反抗新生的「紅」置於同一時空對撞，營造出強烈視覺衝擊。（《花開錦繡》劇照）

《花開錦繡》首集畫面的「紅」是婚宴時的紅，象徵反抗新生。（《花開錦繡》劇照）

《花開錦繡》首集畫面的「白」是喪事時的白，代表封建禮教。（《花開錦繡》劇照）

俯拍視角呈現「色彩戰爭」

報道進一步解說，該畫面的鏡頭佈局大膽採用了俯拍視角，讓紅與白兩種顏色各佔據一半畫面，宛如一場視覺上的「色彩戰爭」。再加上哀樂與喜樂交織，觀眾能直觀感受到兩種秩序的正面相撞。

《花開錦繡》紅白相對畫面的鏡頭佈局大膽採用了俯拍視角，讓紅與白兩種顏色各佔據一半畫面。（《花開錦繡》劇照）

拒絕戀愛腦！傅庭芸用1萬2000兩銀子完成「自救型婚姻」

劇中，傅庭芸（鄧恩熙飾）本是世家千金，卻遭人誣陷私通。家族為保全冰冷的「貞節牌坊」，決定將她當成犧牲品。對外，傅家宣佈九小姐（傅庭芸）已病逝並風光大辦喪事；對內，親祖母端來毒藥逼她以死證清白。傅庭芸被灌毒後，硬爬到豬圈旁狂吞餿水催吐，才能勉強撿回一條命。

鄧恩熙在《花開錦繡》中飾演的傅庭芸本是世家千金，卻遭人誣陷私通，從此生命變得極坎坷。（微博＠花開錦繡官微）

《花開錦繡》中傅庭芸家族為保全冰冷的「貞節牌坊」，將傅庭芸當成犧牲品。（《花開錦繡》劇照）

紅事白事主角都是她！

既然家族要自己死，傅庭芸偏要風風光光地活下去，她找上私鹽販子趙凌（丁禹兮飾），以1萬2,000兩銀子的債務作籌碼，買一場「假結婚」。白事埋葬的是任人擺佈的舊魂，紅事迎娶的是掙脫枷鎖的新女性，結果同場上演的紅白二事，主角都是同一人，而這場所謂的「自救型婚姻」遠比傳統影視劇中的「戀愛腦私奔」更具破壞力與戲劇張力，為劇集後續發展埋下極具發揮空間的伏筆，讓觀眾深深被震撼而看得入迷。

《花開錦繡》傅庭芸（鄧恩熙飾）遭家族迫害後找上私鹽販子趙凌（丁禹兮飾），以1萬2,000兩銀子的債務作籌碼，買一場「假結婚」。（微博@时代峰峻影视部官博）