永夜星河｜回顧丁禹兮星途　見證《傳聞中的陳芊芊》小鮮肉變男神

丁禹兮真的要紅了。《永夜星河》即使已經播出了一陣子，丁禹兮卻一直住在熱搜上。就連美國大選當時進入了的白熱化階段，丁禹兮都憑實力「分庭抗禮」。許多路人對他的記憶，還停留在2020年的《傳聞中的陳芊芊》，或是2021年的《月光變奏曲》。於是，很多觀眾都不由地感歎一句，好久不見，丁禹兮演技又進步了。



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得說，丁禹兮的成熟是全方位的。他身上有種微妙的矛盾綜合，少年、老成、脆弱、堅毅、平和、敏感。觀眾對他在《永夜星河》裡的表現感到驚訝，因為他將「黑蓮花」慕聲演活了，兼具狠辣與天真，冷酷與柔情，執拗與脆弱，黑暗與光明。

出道以來，丁禹兮一直很高產。每年至少播出兩部影視作品。此前今年已播出《大理寺少卿遊》、《長樂曲》兩部劇，丁禹兮對角色的完成度都很高。那麼，《傳聞中的陳芊芊》之後飛升的丁禹兮，為什麼沒有持續刷屏？又為什麼會在這個階段「兮妃回宮」了？

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幸運又無聊的開端

2016年，光線傳媒創始人王長田宣佈了兩項決定：一是大力投資VR公司，二是簽下100位新藝人。王長田認為，未來兩三年是新人起勢的時間視窗。



雖然不知當年光線傳媒是否真的貫徹了這項雄心勃勃的捧人計畫，簽夠100位新人；但2016年剛從導演系畢業的丁禹兮，恰好趕上了這波東風。

丁禹兮2017年客串《花開如夢》。（《花開如夢》劇照）

這是一個既幸運又平凡的開端。幸運的是，初出茅廬的新人演員，不缺演戲的機會；無聊的是，很多新人都是這麼起步的，但資源不是免糊金牌，想出頭需要老天賞飯和真本事。而丁禹兮並不是老天爺追著賞飯吃的類型。



出道頭三年，丁禹兮參演了多部網路電影和網劇。彼時正是網大和網劇蓬勃發展的時代，各種小成本項目給了許多熱愛演戲的小演員試錯和飛升的機會。

王長田的判斷確實沒錯，2017、2018這兩年，視頻平臺崛起，陸娛結構大洗牌。2017年《大唐榮耀》捧紅了籍籍無名的任嘉倫；2018年先有《偶像練習生》為陸娛輸送大量愛豆，後有《鎮魂》朱一龍、白宇「多年媳婦熬成婆」的逆襲。但沒丁禹兮這種毛頭小子什麼事。

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那兩年，能被大眾看到的男藝人，要麼是年齡和演技成熟的小生，要麼是舞臺上青澀元氣的唱跳愛豆。這時的丁禹兮，雖然有一米八的個頭，劍眉星目，但臉頰瘦削，膚色偏深，某些角度甚至有些苦相。在外形並不佔絕對優勢的情況下，演技只能說合格，情感有餘而神采不足。



人無法想像不曾有過的經歷。在《八分鐘的溫暖》裡丁禹兮表現相對自然，因為大多數人都有難忘的校園初戀；但在《新笑傲江湖》裡就差口氣了，演奸雄東方不敗的愛恨情仇總有用力過猛之感。無法完全理解，就找不到人物的魂。抓不到魂，人物就沒有神采。

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丁禹兮的演技第一次有大幅躍升，是在2018年參加《演員的品格》時。經過劉天池的三個月專業訓練和層層舞臺考核，丁禹兮奪得當季總冠軍。他最大的進步是：開始擅長用眉眼傳遞人物的感受和想法了。這個進步在2020年《傳聞中的陳芊芊》得到了正回饋。

誰也沒想到它播成了小爆款。溫和細膩的丁禹兮，成為了病弱腹黑、傲嬌執拗的韓爍。

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老實地生活

剛入行的時候，丁禹兮想的是「十年拿影帝」。很快便放棄幻想。事業心很重，心氣很高。但《傳聞中的陳芊芊》之後的丁禹兮，似乎並沒有準備好做一個明星。曾有劇粉分享自己追劇上頭但沒有入坑的原因：考古了幾天，發現他太老實了。



丁禹兮的生活是個動詞。採訪裡，細數自己買菜下廚的日常。社交媒體上，分享看展覽和話劇、做陶器等手工藝的閒暇。路人偶遇的鏡頭裡，他不是在一個人吃火鍋，就是在整牙。

老幹部氣息濃厚的私生活確實少了點吸引力和神秘感。而後續工作規劃上，丁禹兮似乎主打「隨大流」，與其他小生無異：作品合適就接，古偶和現偶輪著演；綜藝感興趣就上，類型不挑，選秀、戀綜、旅綜上了個遍。

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這種廣撒網式接活，給人一種風格不明確、規劃不清晰的混沌之感。於是《傳聞中的陳芊芊》之後，丁禹兮的作品表現像過山車，時而小火出圈，時而無人問津。當你看完《月光變奏曲》覺得他支楞住的時候，電影《十年一品溫如言》就票房口碑雙重滑坡。



事實上，留給他試錯的機會並不多。後疫情時代，行業開始降本增效，偶像劇這塊蛋糕周圍擠滿了等待上桌的競爭對手。一夜飛升的不少，連夜塌房的更多。在這樣的狀況下，作品連撲對青年演員來說是危險的。形象、演技、粉絲，至少有一項過人，才能在機會來臨時脫穎而出。

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但丁禹兮的「軸」在這時體現了出來。他老老實實地汲取著靈感，在演戲技巧上作微小的進步。錄製《心動的信號3》時，他一直在研究嘉賓如何心動、如何戀愛；私下玩劇本殺，他發現燈光全暗、只留一支蠟燭很容易沉浸，於是拍戲前做準備工作時，他學著把周圍的燈關掉，只留一盞檯燈，幫助自己入戲。

「就我這一圈是亮著的，仿佛打開了一個小小的洞。」



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衝破瓶頸

讓丁禹兮衝破瓶頸期的轉捩點，發生在2023年拍攝《黑白森林》時。這不是他的舒適區。出道五六年，以拍偶像劇為主的丁禹兮，第一次演正兒八經的刑偵劇。不可避免地，他陷入了階段性瓶頸期。



對此，丁禹兮只有樸素的笨方法：現場學+問：

「那個（角色）可能不是我的舒適區，我要讓它變成我的舒適區。去看監視器，去看他們現場怎麼演的，就這麼去學去問。」



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同組前輩孫遜，一語驚醒丁禹兮：

「你得在這個世界，打開對這個世界的感知。」



這句話徹底打開了丁禹兮對表演的任督二脈。理解故事和人物不是簡單地複製劇本，而是要通過文字的劇本、人設，打開對戲劇空間的全方位感知，這樣才能構築人物所在的世界，信念感才能真正建立，人物靈魂方能立體落地。

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帶著這樣的感悟，丁禹兮成為了《永夜星河》的慕聲。《永夜星河》所構築的是一個人與妖共存的虛幻世界。它改編自穿書文《黑蓮花攻略手冊》，「黑蓮花」就是慕聲，厭世、多疑、冷血、睚眥必報。



同樣是病嬌男主，《長月燼明》羅雲熙是陰鷙偏執，《寧安如夢》張凌赫是瘋癲狠辣，《春花焰》劉學義是邪魅狂狷。但慕聲不同的是，「黑蓮花」特質不是他的性格底色，而是源於內心還沒長大的孩子氣。

他會嫉妒姐姐的愛分給別人，會傲嬌不願表露心跡。他是在陰濕土壤裡奮力開出的向日葵，是需要順毛的小獅子，是睡覺還需要玩偶的孤獨小孩。所以他需要一束光照過來，需要一隻手捋捋毛，需要危難時有人抱住他。當女主凌妙妙（虞書欣 飾）帶著旺盛的生命力、溫暖的能量靠近時，他無處可逃。

如果說之前韓爍的傲嬌腹黑主要體現在肢體動作上，那麼慕聲的所思所想都真切地化在了眼神裡。初期疑心凌妙妙時，他的眼神是隱藏不住的攻擊性與狠戾；面對姐姐，則是期待得到關注的小孩。



對妙妙動心後，他的眼神始終是複雜的。對世界的不忿令他猶疑，對身世的自卑讓他無法全然敞開心門。

我特別喜歡第7集倒影之域慕聲化妖的那場戲。進入倒影之域，慕聲能力受限，被水妖打成重傷，還暴露了自己半妖的秘密（妙妙擁有上帝視角早已知曉）。這時他還不忘試探妙妙，命她先行離開。

可妙妙撕碎了脫身的符紙，執意救他。唯一的辦法是摘下慕聲的發帶。觸碰發帶的瞬間，她被重重地摔在地上，又艱難地爬過來。慕聲望著她，眼裡的不可置信、驚喜、期待、委屈、歉意，混著霧氣，逐漸明亮。



丁禹兮的眼神更有故事感了，面部表演細節也更加豐富。對慕聲這個人物，丁禹兮必定有相當程度的共情，但為何如此同頻共振，暫時不知。

丁禹兮的眼神更有故事感了，面部表演細節也更加豐富。（《永夜星河》劇照）

另外還有一點是，因為堅持不懈地整牙，丁禹兮的面部線條流暢了很多，更顯慕聲的俊俏。這次《永夜星河》紅了之後，觀眾們重燃考古丁禹兮的熱情（《陳芊芊》時期已全網考古過一次），發現處處都是「老實人」痕跡。



行銷號造謠，親自下場否認；粉絲送的小玩偶，全部整整齊齊地掛在保姆車裡；沒有隱藏的小紅書我的最愛，裡面是男士護膚、髮型、面膜的帖子。

有條評論是這麼說的：

「丁禹兮一直在為了能做演員，好好學習怎麼做明星。」



與其說是他的老實笨拙在陸娛少有，贏得了樂子人的好感，不如說是他的真誠被大家看到了——真誠地演戲，真誠地做明星，真誠地搞抽象，真誠地生活。

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