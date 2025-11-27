宋茜《山河枕》爆造假醜聞遭抵制　男主角丁禹兮戲份少過客串角色

陸劇人氣男神丁禹兮，因出演《傳聞中的陳芊芊》、《永夜星河》等代表作，人氣居高不下。近期，丁禹兮與宋茜主演的新劇《山河枕》也因開播以來持續飆高熱度備受熱議。



然而，隨著劇情播出，許多網友批評丁禹兮戲份「男主變客串」，更爆出官方發布的角色熱度疑似「造假數據」，遭網友抵制。

宋茜丁禹兮新劇《山河枕》隨著劇情播出，許多網友批評丁禹兮戲份「男主變客串」，更爆出官方發布的角色熱度疑似「造假數據」，遭網友抵制。（《山河枕》劇照）

丁禹兮新劇戲份遭砍剩9%

日前，《山河枕》播出大結局，在劇中飾演男主角衛韞的丁禹兮，被網友批評其戲份少的可憐。在全劇27小時又24分鐘的時長中，丁禹兮的有效露臉鏡頭僅占比9%，戲份甚至不及他在其他劇中客串的角色。

丁禹兮（《山河枕》劇照）

有網友更將丁禹兮的客串劇《淮水竹亭》拿來對比，發現在丁禹兮僅是客串出演的《淮水竹亭》中，有效鏡頭時長多達2小時26分鐘，幾乎與新劇《山河枕》的戲份持平，讓粉絲相當不滿。

官方發布「造假數據」

另外，從官方發出的「角色熱度戰報」中，圖片顯示楚瑜的劇集熱度角色微博指數已來到「6484萬」，而衛韞的微博指數則是5770萬。不過，有眼尖的網友卻發現宋茜飾演的角色楚瑜數據有明顯的P圖痕跡，經網友抽絲剝繭分析後，表示在數據6484萬前出現的數字「5」應為原始角色指數，從11月16日官網曾公布其最高指數僅為5057萬可得知。

不僅如此，在官方曝光的圖片中，網友指出宋茜和丁禹兮兩人在戰報圖中的數據統計時間並不相同，根本無從比較。前者採用小時榜，且疑似刻意選擇12時到13時的巔峰時段區間，而後者則是選取10月30日開播後一天的全日榜。不少粉絲質疑官方種種「雙標」的表現，不論是刪光丁禹兮戲份，還是惡意改動數據，都是故意打壓丁禹兮藉此來提高宋茜聲量。

